OMS Niger Rapport annuel 2021

Ce rapport sur les activités de l’OMS au Niger en 2021 intervient alors que la santé et les urgences sanitaires sont au cœur de l’actualité partout dans le monde. Le rôle de l’OMS est donc plus que jamais primordial et lui confère une grande responsabilité auprès de ses partenaires et des populations qui comptent sur elle. Dans son treizième programme général de travail 2019-2023, l’OMS a choisi de relever des défis dans le but d’améliorer la santé dans le monde à travers trois priorités stratégiques, à savoir : l’instauration de la couverture sanitaire universelle (CSU), l’intervention dans les situations d’urgence sanitaire et la promotion de la santé des populations, tout en plaçant le pays au centre de son action.

Les réalisations relatives au premier pilier se sont orientées tout d’abord autour de la progression vers la CSU, où l’OMS a fourni son appui au Gouvernement du Niger dans l’adoption de documents clés et dans la réalisation des comptes de santé. Une grande partie des réalisations a concerné également l’amélioration de la prise en charge de la santé mère-enfant et la réduction des enfants non et insuffisamment vaccinés en routine. En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, l’approche choisie a été celle du renforcement de la sensibilisation et de la prévention. Les programmes consacrés au VIH, à la tuberculose et au paludisme se sont axés quant à eux sur la multiplication de sites spécialisés afin d’atteindre une plus grande population. Enfin, pour améliorer l’accès à des soins de qualité, l’accent a été mis sur la formation et le recrutement des personnels de santé et l’harmonisation des pratiques de soins.

Le deuxième pilier concerne les urgences sanitaires, qui n’ont pas épargné le pays car cette année le Niger a connu quatre crises épidémiques - de COVID-19, de rougeole, de méningite et de choléra - ainsi que des inondations pluviales. Une grande mobilisation de tous les acteurs a permis l’organisation de campagnes de vaccination ciblées et de maintenir une surveillance active.

Le troisième pilier dédié à la promotion de la santé et du bien-être des populations a nécessité le développement des actions multisectorielles avec les secteurs non sanitaires dont les interventions influencent fortement la santé humaine. La sensibilisation sur les dangers du tabac a été très significative, ainsi que l’adoption de l’outil WA SH F IT destiné à promouvoir un environnement sain en milieu hospitalier.

Le quatrième et dernier pilier est le soutien au pays, à travers notamment l’amélioration du système d’information sanitaire, l’appui à l’évaluation du Plan de Développement Sanitaire précédent et à l’élaboration du prochain, son implication dans le processus d’évaluation de l’UNSDCF et l’élaboration du nouveau, le renforcement des capacités des cadres du ministère de la Santé Publique à travers le programme leadership pour la transformation de la santé en Afrique.