OMS Niger: Bulletin Spécial: Cérémonie officielle de remise au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales des équipements biomédicaux

Niamey (NIGER), Jeudi 22 juillet 2021-L’Organisation mondiale de la Santé et la Banque mondiale ont remis ce jour des matériels et équipements médicaux, de laboratoire et informatique d’une valeur d’environ 2 millions de dollars US au Gouvernement du Niger pour soutenir la réponse du pays à la pandémie de la COVID-19 et renforcer le système de santé. La cérémonie officielle de remise de ces matériels a été présidée par le ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales en présence des représentants résidents de l’OMS et de la Banque Mondiale.

Cette remise de matériels s’inscrit dans le cadre du Projet « Renforcement des capacités pour la réponse à la COVID-19 et la résilience du Système de Santé au Niger » d’un montant de 2,347, 341 USD financé par la Banque mondiale à travers la Facilité de financement d’urgence (PEF) et mis en œuvre par l’OMS.

Ces matériels et équipements sont destinés à 100 centres de santé intégrés frontaliers du Niger et au Centre des opérations d’Urgences de Santé Publique (COUSP) en cours de création. Le projet vise à accompagner le gouvernement du Niger à relever les défis liés à la gestion de la COVID-19 et la résilience du système de santé face à l’impact de la COVID-19.

Il faut noter que la pandémie de la COVID-19 intervient dans un contexte de fragilité du système de santé pour lequel le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers fournissent des efforts continus pour renforcer la résilience du système de santé. En outre, en cette période de recrudescence de cas de COVID-19 dans la région africaine et dans le monde, ces matériels et équipements contribueront aux efforts déjà fournis par le gouvernement dans la gestion de la COVID-19 et des autres urgences de santé publique et assureront la continuité des services essentiels de santé au niveau opérationnel.

La Banque mondiale et l'OMS travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires pour répondre à la pandémie, contenir la propagation du virus COVID-19 dans le pays, assurer la continuité des services essentiels de santé et renforcer les capacités du pays déjà confronté aux conséquences de multiples chocs, à la gestion des urgences, crises et catastrophes futures.

Depuis le début de la pandémie, l’OMS a fourni non seulement les directives, l’appui technique dans les divers piliers de la réponse mais aussi plus de tests PCR, plusieurs matériels et équipements au Gouvernement du Niger en appui à la gestion de la pandémie.

L’OMS remercie sincèrement la Banque mondiale pour la mise à disposition du fond de « Facilité de financement d'urgence en cas de pandémie pour la COVID-19 (PEF) » , qui à travers ces acquisition ont permis d’accompagner le gouvernement à travers le Ministère de la santé publique, de la population et des Affaires Sociales, dans sa mission de la promotion de la santé, de la préservation de la sécurité sanitaire et d’offre de soins aux populations vulnérables afin d’amener le peuple nigérien à un niveau de santé le plus élevé possible.

Depuis la notification du 1er cas le 19 Mars 2020, le Niger a rapporté à la date du 21 juillet 2021 un total de 5,594 cas de COVID-19 parmi lesquels 194 décès soit un taux de létalité de 3.5 % et 5,287 personnes guéries soit un taux de guérisons de 94,5%.