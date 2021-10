OMS Niger: Bulletin Spécial : AVADAR, une solution dans la lutte contre la poliomyélite au Niger

Grâce au soutien financier de Bill & Melinda Gates Fondation, de eHEALTH Africa et de Novel-t, l’Organisation mondiale de la santé met en œuvre depuis 2017 un projet de détection « auto-visuelle » et de notification de la paralysie flasque aigue (PFA) nommé AVADAR.

Ce projet vise à renforcer le système de surveillance traditionnelle de la poliomyélite et des autres maladies évitables par la vaccination dans les zones difficiles d’accès, à risque et à faible performance. L’utilisation de cette technologie novatrice pour renforcer la surveillance des paralysies flasques aiguës s’est révélée efficace dans 11 pays dont 4 du Bassin du lac Tchad (au Nigéria, au Cameroun, au Tchad et au Niger).

En juin 2021, la revue de la surveillance AVADAR menée par l’OMS au Niger a permis de noter une amélioration significative du taux de PFA non polio et du pourcentage des cas de PFA. Plus de 80% des cas suspects de PFA notifiés par les relais communautaires ont été investiguées dans les 48 heures. Plus de 45% des cas de PFA notifiés dans les districts utilisant l’outil AVADAR, l’ont été grâce à la surveillance AVADAR. De 2020 à 2021, la technologie AVADAR a permis de détecter 111 cas de poliomyélite au Niger. Cet outil a été étendu aux 13 districts des régions de Diffa, Maradi, Zinder, et de Tillabéri. Sa contribution à permis d’améliorer les indicateurs de la surveillance et a été unanimement apprécié par les agents de santé.

La mise en œuvre du projet AVADAR a permis de:

• Renforcer les capacités des acteurs aux niveaux central, régional et district ;

• Plaider auprès des autorités politiques et administratives pour l’intégration des autres maladies dans la technologie AVADAR;

• Recruter et former 531 relais communautaires;

• Recruter 8 consultants nationaux dont un coordonnateur national;

• Organiser des réunions de monitorage mensuelles avec les relais communautaires aux niveaux des régions et des districts

Editor

Communications consultant

Aminata KONE OMS/Niger,

Tel. +227 96 80 05 13

Email: koneam@who.int