OCHA Niger - Flash Update # 2 : Bilan des inondations au Niger (au 21 août 2022)

Contexte et faits majeurs

Le bilan des inondations consécutives aux pluies diluviennes s’a lourdir , occasionnant d’importants besoins. Au 21 août, enregistrées depuis le début du mois de juillet continue de 81 944 huit régions du pays ( y compris Niamey , la capitale ), selon les personnes ( 9 602 ménages) ont été affectées dans les autorités nigériennes. Les régions les plus touchées sont Zinder (3 7 748 sinistrés), Diffa ( 12 917 sinistrés), Tillabéri (10 646 sinistrés) et Maradi ( 9 063 sinistrés). À date, 46 personnes sont décédées dans ces intempéries.

Le bilan fait éta de 8 591 maisons effondrées , 6 20 têtes de bétail décimées et 330,8 hectares de cultures ensevelis.

En 2021, à la même période, 97 573 personnes (11 428ménages) avaient été affectées par les inondations sur l’ensemble du pays . Dans le cadre de la gestion des risques liés aux inondations, les autorités en collaboration avec les partenaires humanitaires travaillent à l’élaboration d’un plan triennal de contingence 2023 - 2026.

Selon les projections, plus de 350 000 personnes pourraient être touchées par les inondations cette année (période allant de juin à septembre). Afin d’assurer une bonne gestion de la saison pluvieuse, le ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des catastrophes (MAH/GC) a mis en place une cellule inclusive de crise pour le suivi et la gestion des inondations.

Pour rappel, le Niger est l’un des pays sahéliens qui subit le plus les effets graves du changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations qui perturbent la saison agricole. Le système humanitaire a un rôle important à jouer dans la lutte contre l'urgence climatique. Il doit défendre les intérêts des personnes vulnérables affectées et proposer des solutions pour aider à anticiper les chocs climatiques spécifiques, tels que les tempêtes, les inondations ou les sécheresses, de manière à en atténuer l’impact humanitaire