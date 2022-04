OCHA Niger - Flash Update #1 Mouvements de populations dans les régions de Tillabéri et de Tahoua - Situation au 31 mars 2022

Contexte et faits majeurs

Les violents affrontements qui opposent depuis plus de trois semaines des éléments présumés de groupes armés non étatiques (GANE) à des groupes armés maliens, signataires des accords de paix, dans les villes de Ménaka, Anderamboukane et environs, ont provoqué d’importants mouvements de populations vers le Niger et ces mouvements continuent.

Selon les acteurs de la protection, 17 677 personnes (3 034 ménages), en majorité des retournés nigériens et des réfugiés maliens, ont fui les localités de Inchinana, Azaragane, Anderamboukane et Tamalet au Mali pour s’installer au Niger.

Ces personnes déplacées ont trouvé refuge dans les localités de Abala (8 886 personnes), région de Tillabéri et les localités d’Inkotayene, Intikane, Télemcès et Egerek (8 791 personnes) dans le département de Tillia, région de Tahoua. Des sources sécuritaires indiquent que plus de 400 civils seraient morts à cause de ces conflits.

Ces nouveaux déplacements interviennent dans un contexte humanitaire qui continue à se dégrader, particulièrement ces derniers mois à cause de la persistance de l’insécurité et des violences liées aux conflits, dans une situation de crise alimentaire marquée par une flambée des prix sans précédent des principales denrées alimentaires. Tillabéri et Tahoua figurent parmi les régions les plus durement affectées par la crise alimentaire avec respectivement 951 020 et 565 273 personnes en situation de crise, selon les résultats du cadre harmonisé de mars 2022.

Le contexte dans les zones affectées reste aussi marqué par des contraintes d’accès assez élevés liées à l’insécurité et mauvais état des routes: (i) les impacts des mesures administratives liées à l’application de l’état d’urgence, à la fermeture des marchés, des centres de santé, des stations d’essence pour la région de Tillabéri ; (ii) ainsi que la suspension de l’assistance humanitaire dans le département de Tilia.

Pressés par le besoin, certains ménages vulnérables venant des villages périphériques du centre d’Abala commencent à affluer vers le site d’accueil des personnes déplacées en vue de recevoir l’aide humanitaire. Les acteurs humanitaires sur place redoutent une augmentation substantielle des besoins. Pour rappel,Tillabéri et Tahoua accueillaient respectivement 134 330 et 61 042 personnes déplacées (personnes déplacées internes et réfugiées comprises) au 2 février 2022.