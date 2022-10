OCHA Niger - Flash Update # 1 Crue de la Komadougou au 10 octobre 2022

Contexte et faits majeurs

Quelques 10 347 personnes (1768 ménages) réparties dans les quartiers Festival, Diffa Koura, Charé et les villages de Bagara, Lada et Koulo Koura Gana ont été durement affectées par des inondations consécutives à la crue de la Komadougou Yobé, une rivière qui matérialise la frontière entre le Nigéria et le Niger sur 150 km. Elle coule sur environ 320 km avant de se jeter dans l’extrémité ouest du Lac Tchad.

Le bilan au 10 octobre fait état de 925 maisons/cases effondrées. À ce jour, 161 ménages ont été relocalisés à l’Arène de Diffa retenue comme site temporaire, en attendant de viabiliser le site définitif (5 Ha) affecté à cet effet. Les experts en eaux de surface redoutent que cette situation ne perdure compte tenu de la montée continue des eaux de la Komadougou. Les hauteurs d’eau enregistrées à la station de Bagara ont varié de façon croissante entre le 1er septembre 2022 et le 5 octobre 2022, passant de 417 à 555 cm. L’année passée, elles avaient varié entre 393 cm et 499 cm à la même période. La côte d’alerte était déjà atteinte au 21 septembre 2022 (449 cm). Au regard de l’ampleur des écoulements, les autorités ont appelé les populations riveraines à plus de vigilance, et à rester à l’écoute de leurs consignes, entre autres. Elles ont également encouragé les populations vivant dans les zones potentiellement inondables à quitter ces lieux et à rejoindre le site de relogement temporaire