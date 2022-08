OCHA Niger - Flash Update # 1 : Bilan des inondations au Niger (au 08 août 2022)

Plus de 57 000 personnes sinistrées sur l’ensemble du pays

Contexte et faits majeurs

Au 8 août, 57 607 personnes (6 605 ménages) ont été affectées par les inondations consécutives aux fortes précipitations enregistrées depuis juillet dans sept des huit régions du pays (à l’exception de Niamey), selon les autorités nigériennes. Les régions les plus touchées sont Zinder qui a enregistré plus de la moitié des cas (30 995 sinistrés), Diffa (7 902 sinistrés), Tillabéri (7 670 sinistrés) et Maradi (6 630 sinistrés). À date, 27 personnes sont décédées dans ces intempéries.

Le bilan fait également état de 6 136 maisons effondrées, dont 3 759, pour la seule région de Zinder et 608 têtes de bétail décimées.

En 2021 à la même période (2 août), on dénombrait 46 230 sinistrés (5 402 ménages). Selon les autorités nationales, pour mieux gérer les risques d’inondations, il est nécessaire d’élaborer des stratégies d’adaptation afin de pouvoir faire face au changement climatique. La prévision des saisons pluvieuses, l’élaboration et la diffusion d’information peuvent permettre, entre autres, aux agriculteurs, gestionnaires des ressources en eau, et aux acteurs humanitaires de faire des choix optimaux pour aborder la saison. Les autorités envisagent de mettre en place un plan de contingence triennal qui sera révisé sur une base annuelle.

Selon les acteurs impliqués dans la préparation aux inondations, plus de 350 000 personnes pourraient être touchées par les inondations cette année (période allant de juin à septembre). Le service météorologique a prévu une saison des pluies très humide avec un fort ruissellement. Les rapports indiquent une intensification rapide des conditions météorologiques orageuses dans la zone du fleuve Niger, dans les régions de Maradi, Zinder et Diffa qui pourrait entraîner de fortes précipitations. Au cours des semaines écoulées, plusieurs localités des régions de Zinder et Diffa ont enregistré plus de 100 mm de pluie en une journée. Le mois d'août devrait également être très pluvieux. Le Centre Opérationnel de Veille, d'Alerte et de Gestion de Crise (COVAGC) invite les populations de ces régions à redoubler de vigilance et à prendre des mesures pour prévenir les pertes en vies humaines et les dommages sur les biens, les infrastructures et l'environnement.