Note sur les enlevements de personnes Tillaberi, Niger, août 2019

I. CONTEXTE

La crise sécuritaire que connait les parties frontalières de la région de Tillabéri depuis 2018 n’a cessé de se détériorer au fur et à mesure que des nouveaux modes opératoires apparaissent chez les groupes armés non étatiques. Face à l’intensité des opérations militaires dans le nord Mali en 2017 et début 2018, les groupes armés non étatiques se sont servis de la bande frontière Niger-Mali pour se replier, fuir ou se ravitailler. C’est ainsi que les groupes armés non étatiques ont réussi à chasser les éleveurs dans plusieurs campements habités dans les communes d’Abala, d’Inates, et de Banibangou au cours de l’année de 2018.

Au début de l’année 2019, c’est la bande frontalière Niger-Burkina Faso qui voit l’apparition des nouveaux groupes armés non étatiques provenant de la zone Sahel surtout dans le Liptako Gourma. Certains éléments des GANE se proclamant islamistes affichent une certaine hostilité à tout ce qui s’identifie à la culture occidentale. Ces GANE mènent d’importantes campagnes de prêche sur les prescriptions islamiques dans plusieurs villages de la zone. Ils opèrent également par l’incendie des écoles, les menaces contre le personnel enseignant, l’obligation aux femmes de porter le voile islamique, l’incendie des bars ou des entrepôts de vente de boissons alcoolisées, l’attaque des prêtres et églises, etc.

En effet, cette situation d’insécurité, devenue de plus en plus préoccupante, a poussé le gouvernement du Niger à élargir les mesures de l’état d’urgence dans quatre (04) départements (Torodi, Say, Tillabéri et Gothey) en plus des six (6) autres (Ayorou, Abala, Banibangou, Ouallam, Téra et Bankilaré) et à renforcer la présence des FDS ainsi que les opérations militaires nigériennes et/ou conjointes (Dongo, G5 sahel, Barkane).

La pression continue de ces opérations militaires au nord Mali, et à la frontière avec le Burkina, a conduit les GANE à adopter une stratégie qui consiste à s’installer dans la durée dans ces zones frontalières en particulier le côté Niger du fait de l’existence des zones boisées propices à leurs activités. La présence de plusieurs mouvements des GANE signalés dans cette zone s’est suivie de l’attaque du poste militaire d’Inates ayant comme conséquence principale de nombreux mouvements de population cherchant des lieux plus sûrs.

Pour asseoir leur autorité, les éléments de GANE sévissent par différents procédés aboutissant à des exactions. Sont ainsi rapportés les menaces, les attaques, les vols de bétail, les enlèvements et assassinats ciblés contre les populations civiles qui vivent sur les bandes frontalières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso (cf carte ci-dessous).