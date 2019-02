Note sur l’occupation des infrastructures civiles par les forces de défense et de sécurité - Niamey, Niger (12 décembre 2018)

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri est restée très instable au cours des dix derniers mois (janvier à octobre 2018) et est fortement influencée par l’insécurité dans les pays voisins dont le Burkina Faso et le Mali. La principale menace dans la région de Tillabéri demeure les actions des groupes armés non étatiques du Mali du Burkina Faso mais aussi des groupes actifs au Niger, ainsi que La porosité des frontières et l’insuffisance des forces de défense et de sécurité (FDS) pour assurer la sécurité dans toutes les zones concernées.

Pour faire face à cette situation d’insécurité, des opérations militaires se poursuivent dans différents départements frontaliers avec le Mali et le Burkina Faso. Une grande partie des groupes armés chassés ou dispersés par lesdites interventions militaires, se serait déplacée ou infiltrés dans des villages dans la zone de Tillabéri. Lors de ces déplacements ils commettent plusieurs exactions à leur passage.

Durant les mois de septembre et octobre 2018, suite à la dégradation de la situation sécuritaire au niveau de la frontière avec le Burkina Faso, 6 attaques contre 5 écoles primaires et un collège (en affectant 991 enfants dont 470 filles), tous dans le département de Torodi ont été signalées notamment dans les villages de Boulsi, Dogona et Bossey Bangou situés dans le département de Torodi ; à Mandaw situé dans le département de Gothèye et à Intabarat dans le département de Bankilaré.

Selon les communautés, les patrouilles mixtes de la police, la garde nationale et la gendarmerie occupent parfois les écoles lors de leurs passages dans les villages en dépit des principes fondamentaux du droit international, entrainant ainsi les attaques des écoles qui sont prises pour cibles par les groupes armés non étatiques. En plus des écoles, les FDS s’occupent de la gestion des points d’eau (forages) dans plusieurs localités accueillant les personnes déplacées internes (PDI) (Inatès,Tiloa, Abala, Baninbangou), et dans la région de Tahoua, au CSI d’Agando Dans certains cas, les écoles sont directement ciblées par les groupes armés qui font des prêches contre l’éducation occidentale. Ces attaques ont entrainé le départ des enseignants des localités affectées par les incidents et celles des zones à risque d’attaque ou probablement infiltrées par les groupes armés non étatiques.

Suite à l’insécurité dans plusieurs départements de la région de Tillabéri, l’accès à l’éducation pour les enfants dans les localités affectées reste difficile. Depuis le début de l’année plusieurs écoles sont restées fermées ou endommagées. Selon la DREP de Tillaberi, 32 écoles sont fermées et 262 écoles restent difficilement accessibles aux autorités éducatives du fait de l’insécurité. Les 5 écoles attaquées en octobre restent fermées car les parents ont peur d’y envoyer leurs enfants. Les problèmes liés à l’insécurité, notamment, le prêche contre l’éducation jugée « occidentale » par les groupes armés non étatiques, la difficulté liée à la mobilisation des enseignants dans les communes affectées la fuite des populations, les menaces sur les fonctionnaires de l’état, y compris le personnel éducatif et la présence d’éléments des groupes armés dans les villages entravent l’accès au droit fondamental à l’éducation et favorisent la déscolarisation des enfants.

En plus des écoles, les FDS s’occupent de la gestion des points d’eau (forages) dans plusieurs localités accueillant les personnes déplacées internes (PDI) dans la région de Tillabéri (Inatès, Tiloa, Sinegodar, Abala, Baninbangou) et dans la région de Tahoua (CSI d’Agando). A Inates, le camp militaire ne dispose pas de point d’eau et les militaires assurent l’approvisionnement en carburant de la Mini-AEP et assurent sa gestion. Toute la population utilise gratuitement l’eau et aucun mécanisme de recouvrement de coûts n’est en place en vue de la prise en charge des cas de pannes et pour le besoin d’entretien de ces derniers.

Un plaidoyer mené par la DRHA (direction régionale de l’hydraulique) de Tillaberi auprès de la haute autorité à la consolidation de la paix de doter le camp militaire d’un poste d’eau autonome est resté encore sans suite. A Sinegodar, ce sont les militaires qui assurent la vente de l’eau aux personnes déplacés.

A Tiloa, les militaires s’approvisionnaient gratuitement (alors que les populations paient 10F le bidon de 25 litres) au niveau du poste d’eau autonome solaire du village en s’accaparent de l’ouvrage plusieurs heures durant, poussant ainsi les populations à aller vers d’autres sources alternatives d’eau. Cependant, avec les travaux de renforcement d’une pompe de plus grande capacité ainsi qu’un nouveau champ solaire ont été installés, l’ancienne pompe ainsi que les anciens panneaux ont été installés sur le camp militaire qui était en panne permettant ainsi d’assurer une séparation nette entre les militaires et les populations hôtes et déplacés.

Cette note est élaborée afin d’attirer l’attention de l’Equipe Humanitaire Pays, des acteurs de protection, de l’éducation, du WASH (eau hygiène et assainissement), de la coordination civilo-militaire et du gouvernement sur les risques que peuvent courir les populations civiles suite aux attaques des écoles et à l’occupation ou à la gestion des infrastructures civiles par les FDS.