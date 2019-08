Note d’Information Rapide: Niger - Maradi Niamey, 27 juin 2019

CONTEXTE DE LA CRISE

Suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans le nord-ouest du Nigeria, près de 25 000 réfugiés nigérians ont fui vers le département de Guidan Roumdji, dans la région de Maradi au Niger, entre avril et juin 2019. La majorité des réfugiés seraient des femmes et des enfants.

La population déplacée est originaire de villages situés dans l’État de Sokoto, au Nigeria, dans un rayon de 2 km de la frontière nigérienne et s’est installée à proximité immédiate de la frontière. La frontière a été rapportée poreuse, avec un risque considérable d’incursions de groupes armés. La plupart des réfugiés n’ont pas l’intention de partir tant que la sécurité ne sera pas rétablie dans leurs villages d’origine. En l’absence de sites de déplacés, les réfugiés séjournent dans des familles d’accueil au sein de villages nigériens. Cependant, de nombreuses familles d’accueil ont du mal à faire face à l’afflux récent de réfugiés, ces familles n’ayant elles-mêmes souvent pas accès aux services de base.

Cette note d’information présente les résultats d’une évaluation rapide de la situation humanitaire réalisée dans un délai de 24 heures à la suite d’une alerte déclenchée dans le cadre du Migration Emergency Response Fund (MERF) le 25 juin 2019. Les résultats reposent sur des données secondaires et trois entretiens avec des informateurs clés (IC), réalisés du 25 au 27 juin, et doivent être considérés à titre indicatif. Ils fournissent un aperçu général de la situation humanitaire et des besoins de la population réfugiée.

PRIORITÉS CLÉS

Sécurité alimentaire et nutrition L’arrivée des réfugiés nigérians coïncide avec la période de soudure à Maradi, ce qui aggrave l’accès à la nourriture des ménages les plus vulnérables.

EHA et santé Les populations hôtes et déplacées sont confrontées à un accès limité à l’eau potable et aux latrines. Les services de santé étant limités, les maladies pourraient ne pas être traitées à temps, alors qu’un soutien psychosocial est nécessaire pour aider les réfugiés à surmonter leurs traumatismes.

Shelter Bien que la plupart des réfugiés soient hébergés par des familles locales, un certain nombre d’entre eux n’ont pas accès à un abri et dorment dehors en plein air.