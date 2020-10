Note d’analyse de protection sur la situation des femmes et enfants dans les départements de Torodi, et Tera-frontiere-Niger-Burkina Faso, septembre 2020

I. CONTEXTE SECURITAIRE AU SAHEL (FRONTIERE NIGER-BURKINA FASO)

La situation sécuritaire au Sahel n’a cessé de se dégrader au cours de l’année 2020, en témoigne la multiplication du nombre d’attaques attribuées aux groupes armés non étatique de diverses affiliations. En effet, trois pays du Sahel notamment le Niger-Burkina Faso et le Mali, sont plus affectés par cette crise sécuritaire majeure qui sévit dans cette région.

Selon plusieurs observateurs et analystes, cela est du d’une part aux vastes territoires frontaliers incontrôlés partagés par ces trois pays ou des grands réseaux de narcotrafiquants de tout genre et toute origine ont longtemps prospérés. D’autres par la crise libyenne ayant conduit l’installation de base arrière de plusieurs groupes armés non étatiques qui disposent d’un accès facile aux armements, aux zones de replies, de ravitaillement et d’opportunité de recruter au sein des populations civiles des bras valides.

En effet, la bande frontalière du Niger-Burkina Faso, est confrontée à une crise sécuritaire sans précédent au cours de ces deux dernières années. En rappel, cette zone est connue depuis de nombreuses décennies pour des actes de banditisme courants impliquant des braquages à mains armée, vols, et attaque des axes de marchés suivi d’extorsions des biens des personnes.

Ce banditisme courant a laissé place aux activités de groupes armés non étatique plus structurés avec des affiliations, une idéologie, et des modes opératoires qui défient les stratégies militaires des pays entiers. Les départements de Gothey, Téra, Bankilaré et Torodi coté Niger et les communes de Boundoré, Falongountou, Markoy, Tankougounadjé, Gorongoron, et Matchakoili coté Burkina Faso, sont particulièrement touchés par la situation sécuritaire ci-dessus décrite.

Ces zones susmentionnées sont à vocation agropastorale, ou vivent majoritairement des communautés gourmantché, peulh, touareg et zarma sonrai départ et d’autres de la frontière. Avec une forte démographie cette zone abrite aussi de vastes étendus d’eaux offrants des potentialités d’irrigations qui bénéficient aux populations qui y vivent et partagent les mêmes réalités socioculturelles.

La situation sécuritaire liée à l’arrivée des groupes armés non étatique bouleverse totalement la dynamique d’antan dans la vie de ces populations. Selon des sources sécuritaires et les activités de monitoring effectuées sur cette bande frontalière plus de 100 attaques, incursions, enlèvement de personnes, assassinats ont visé des populations civiles depuis le début de l’année 2020 à ce jour. Ces attaques ont occasionné des enlèvements de personnes, assassinats, d’au moins 65 personnes civiles dont la plupart des leaders communautaires et/ou personnes influentes, le déplacement interne par petit groupe de ménage dans les communes de (Djagourou, Makalondi, Torodi…).