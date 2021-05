Niger, utilisation de l'information climatique pour renforcer la résilience des populations aux changements climatiques

Ouverture ce matin (05/05/2021) dans les locaux de la Direction de la Météorologie Nationale d’un atelier sur l’utilisation de l’information climatique pour renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques suivi de la mise en place d’un comité technique national sur l’assurance agricole indicielle.

Cet atelier qui se déroulera pendant deux jours vise plusieurs objectifs à savoir :

· Renforcer la collaboration entre les partenaires techniques et financiers et tous les autres acteurs clés intervenant dans la chaine de production, diffusion et communication de l’information climatique ;

· Renforcer l’encrage institutionnel et l’engagement des acteurs dans la mise en œuvre du plan d’action du Comité Technique National sur l’assurance agricole indicielle ;

· Engager les acteurs dans la mise en œuvre de l’assurance agricole indicielle afin d’offrir aux petits producteurs une couverture face aux risques climatiques ;

· Rappeler les grandes conclusions de l’atelier national sur l’assurance agricole indicielle et la feuille de route élaborée ;

· Mettre en place le Comité Technique National sur l’assurance agricole indicielle.

Etaient présents plusieurs membres du gouvernement : le Ministre du transport, celui de l’élevage et celui de l’action humanitaire et de la gestion des catastrophes.

Il faut aussi noter la présence des partenaires techniques et financiers, les représentants des organisations paysannes et de nombreux invités.

Le PNUD Niger a été représenté par Monsieur Eloi Koudio IV, Représentant Résident Adjoint et ses collègues du Bureau Pays.

Dans son allocution Monsieur Alma Oumarou, Ministre du Transport, a remercié les participants pour avoir effectué le déplacement et les a invité à apporter leurs contributions dans les réflexions pendant les travaux, afin d’améliorer les différents documents qui leur seront soumis pour amendement.

Le Représentant Résident Adjoint du PNUD au Niger, Monsieur Eloi Kouadio IV, a quant à lui salué la coopération entre le PNUD et le Niger et a réaffirmé l’engagement de son institution à apporter son appui au gouvernement du Niger pour la mise en place de l’assurance agricole indicielle en ces termes « Permettez-moi de rappeler que le transfert de risques, comme outil de gestion des risques de catastrophes, constitue une priorité stratégique pour le PNUD et est inscrit dans le Document de Programme Pays de notre Bureau. Ainsi, pour notre Institution, l'assurance pour le développement ne se limite pas à la seule protection de la vie ou des moyens d'existence, de la santé ou du bien-être ; elle signifie aussi la création de nouvelles opportunités offertes aux ménages et aux individus d'investir autrement, en sachant qu'ils sont protégés. »

C’est le Ministre de l’Action Humanitaire et la Gestion des Catastrophes qui a ouvert les travaux de l’atelier. Dans son discours d’ouverture, Monsieur Laouan Magagi a d’abord rappelé que le Niger a organisé en mai 2019 un atelier de réflexion de partage sur l’assurance agricole indicielle financé par le PNUD. Le présent atelier est la suite logique de celui de 2019 et permettra cette fois-ci de mettre en place le comité technique national sur l’assurance agricole indicielle. Il a démontré tout l’intérêt du gouvernement à la mise en place de cette assurance agricole indicielle pour protéger les producteurs des risques et catastrophes naturelles. Par la même occasion, le Ministre Laouan Magagi a lancé un appel aux assureurs nigériens afin qu’ils s’intéressent à ce domaine qui est une innovation dans le secteur de l’assurance au Niger.

Pendant deux jours les participants échangeront sur la nécessité de l’utilisation de l’information climatique pour renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques et mettront en place le Comité Technique National sur l’assurance agricole indicielle.

La Direction de la Météorologie Nationale mis à profit cet atelier pour organiser une journée porte ouverte destinée au public afin d’exposer les différents travaux effectués en matière de collecte, traitement et diffusion de l’information climatique.