Niger : Ètude de faisabilité des transferts monétaires dans les régions de Tahoua et de Tillabéri, juillet 2020

RESUME

Dans les zones frontalières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso des régions de Tahoua et de Tillabéri, on assiste à une dégradation du contexte sécuritaire depuis 2018, à la suite d’incursions et d’attaques de plus en plus nombreuses des groupes armés non-étatiques (GANE) présents dans la sous-région. Les populations qui vivent dans ces espaces, pour la plupart déjà vunérables face aux crises alimentaires, sont de plus en plus affectées par l’aggravation des violences. L’aperçu des besoins humanitaires publié en 2020 comptabilise ainsi une hausse des personnes dans le besoins de 58% dans la région de Tillabéri, et de 24% dans celle de Tahoua.

Dans un tel contexte, la réponse humanitaire cherche les moyens les plus efficaces pour répondre tant à l’insécurité alimentaire qu’aux défis de protection posés par l’insécurité. A travers le Multisectoral Cash Working Group (MSCWG) présent au Niger, REACH a mené une étude de faisabilité des programmes de transferts monétaires dans les zones placées sous état d’urgence des régions de Tahoua et de Tillabéri. Cette étude a été rendue possible grâce au financement du Bureau pour les populations, les réfugiés et les migrations (BPRM) du département d’état américain. Accompagné dans cette étude par des partenaires d’un groupe de travail restreint composé du Programme alimentaire mondial (PAM), du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’objectif était d’apporter de l’information sur les possibilités de mise en œuvre de programmes d’aides basées sur des transferts d’argent directement aux personnes affectées par les crises.

En effet, l’assistance monétaire présente plusieurs avantages par rapport à l’assistance en nature, en particulier celle de s’appuyer sur les acteurs économiques locaux pour répondre aux situations de crise. A l’inverse d’une dotation en nature (gratuite) qui peut avoir des effets discutables sur les systèmes de marché, la modalité monétaire permet de stimuler la demande des consommateurs et peut avoir des effets bénéfiques pour les acteurs économiques (producteurs, commerçants, transporteurs…). Cependant l’efficacité des programmes de transferts monétaires est tributaire d’un grand nombre de facteurs comme la capacité des marchés locaux à répondre à une demande plus importante. Outre l’aspect économique, la modalité monétaire peut accroître le risque pour les populations qui réceptionnent ces liquidités car elles peuvent facilement être détournées de leur objectif originel par des membres du ménage, de la communauté ou bien de GANE. En conséquence, bien qu’avantageuse à de nombreux titres, la modalité d’intervention monétaire requiert des conditions particulières pour être réellement efficace ; le manque d’information quant à la diversité des conditions de mise en œuvre justifie une étude approfondie de la faisabilité des transferts monétaires dans les régions de Tahoua et de Tillabéri.

En terme de méthodologie, la présente étude se veut indicative et non représentative de la situation qui prévaut dans les localités qui ont été enquêtées. La collecte de données a pris place du 3 au 13 février à Tahoua et du 2 au 12 mars à Tillabéri.. Lors de cette collecte, 22 marchés ont pu être enquêtés dans les deux régions d’intérêt ; des entretiens avec 22 informateurs clés gestionnaires de marché, ainsi que des entretiens individuels auprès de 100 commerçants et de 49 transporteurs ont été menés. De la même manière des entretiens avec 34 informateurs clés qui représentaient des communautés ainsi que 50 groupes de discussions, désaggrégés par sexe (homme, femme) et par statut de déplacement (déplacés, non-déplacés), ont été menés dans 17 localités sous état d’urgence. Des entretiens ont également été réalisés avec sept organisations de mise en œuvre pour comprendre plus en profondeur leurs approches des transferts monétaires, les défis auxquels elles faisaient face et appréhender la diversité des pratiques présentes au Niger. Les données receuillies ont été rendues anonymes, nettoyées, et analysées par les équipes de REACH. Un effort de partage des résultats avec les membres d’un groupe de travail restreint au sein du MSCWG a été réalisé pour concevoir des recommandations conjointes.

Il est également important de garder à l’esprit que depuis la collecte de données, l’arrivée de la pandémie de COVID-19 sur le territoire nigérien a contribué à modifier le contexte de manière significative. Depuis que les données ont été receuillies, la préoccupation d’une partie des populations face à l’épidemie et les mesures préventives mises en place par le gouvernement à partir du 19 mars (fermeture des frontières notamment) ont eu une influence sur les systèmes économiques, et par conséquent sur les possibilités de réalisation de programmes de transferts monétaires ; ces mesures sont toutefois en train d’être assouplies.

Les résultats de l’étude s’articulent autour de quatres axes, qui correspondent aux quatres grandes conditions qui caractérisent la mise en place de programmes de transferts monétaires :

Les systèmes économiques locaux doivent être en capacité de répondre à une hausse de la demande ;

Les bénéficiaires de l’assistance doivent voir leur avis et leur sécurité pris en compte ;

La modalité de transferts monétaires retenue doit pouvoir être mis en place dans la zone ciblée ;

Les organismes de mise en œuvre doivent pouvoir tenir compte des points précédents et se coordonner.

Les résultats relatifs au premier point témoignent du fonctionnement normal des marchés accessibles enquêtés au moment de l’évaluation dans les régions de Tahoua et de Tillabéri. Même si des biais peuvent exister, une majorité des commerçants enquêtés ont rapporté pouvoir satisfaire la demande saisonnière, et être en mesure de répondre à une augmentation la demande en moins de deux semaines et avec peu de conséquences inflationnistes. Toutefois, une grande partie des marchés étaient inacessibles au moment de l’enquête pour des raisons sécuritaires. De plus, les marchés et les réseaux d’approvisionnement semblent vulnérables aux chocs du fait des mauvaises infrastructures de transport, de l’éloignement des sources d’approvisionnement et des mesures de l’état d’urgence. Les marchés secondaires, périphériques à ceux enquêtés et situés en zones rurales, sont davantage sujets à ces difficultés qui restreignent l’activité économique. Dans ces marchés secondaires, l’ouverture hebdomadaire ou la disponibilité des biens de base ne sont pas garanties.

Les résultats relatifs au deuxième point soulignent que les populations interrogées ont une préférence pour l’assistance en nature dans la mesure où cette dernière ne dépend pas des prix des biens sur les marchés environnants et leur évite d’aller sur ces marchés (coûts de transport, risques lié à l’insécurité). On note cependant un plus grand intérêt, notamment des groupes de discussions avec les femmes, pour l’assistance monétaire dans les zones ayant déjà bénéficié de ce type d’assistance. Outre le fait que l’assistance monétaire pousse les personnes bénéficiaires à réaliser un plus grand nombre de déplacements (vers les points de retrait, vers les marchés), les enquêtés considèrent l’assistance monétaire comme plus risquée que l’assistance en nature. Par ailleurs, les enquêtés ont rapporté que des problèmes peuvent survenir au niveau communautaire (tensions, risque de fraude, de vols …), mais très peu d’entre eux mentionne un réel risque au sein des ménages.

Les résultats relatifs au troisième point s’attachent à montrer la diversité des modalités de transferts monétaires qui sont disponibles au Niger. L’étude ci-présente s’est intéressée à quatre catégories de modalité, chacune étant liée à un type de prestataire spécifique. La pluralité des types d’assistance monétaire offre de fait une certaine flexibilité, permettant de mieux s’adapter aux particularités des zones d’intervention. La distribution de monnaie fiduciaire paraît plus évidente à mettre en place et à utiliser, tandis que les modalités de coupons et de carte à puces semblent davantage intéressantes en vue de réduire les risques sécuritaires, et de participer à l’inclusion financière des plus démunis, qui est encore très faible. Dans sa globalité, l’assistance monétaire possède des avantages et des inconvénients pour chacune des modalités d’implémentation, mais elle constitue une alternative crédible aux distributions en nature, en particulier parce qu’elle peut fortifier l’économie locale.

Les résultats relatifs au dernier point permettent d’identifier les dynamiques qui façonnent la mise en œuvre de programmes de transferts monétaires au Niger. Dans le pays, la tendance de long terme est à l’augmentation des financements de programmes comprenant une modalité monétaire, ce qui se traduit également par une augmentation de compétences et une standardisation des processus liés aux interventions monétaires. On note cependant une diminution des montants distribués dans les régions de Tahoua et de Tillabéri par rapport à l’année précédente, qui pourrait s’expliquer par l’aggravation de la crise sécuritaire. Même si la dynamique de long terme semble en faveur d’une plus grande utilisation de la modalité monétaire, des progrès restent à faire en matière de coordination pour améliorer l’efficacité de la réponse humanitaire.

En conclusion, les interventions monétaires présentes de nombreux avantages mais sont particulièrement dépendantes du contexte. Compte tenu des résultats précédents et des échanges réalisés avec les partenaires, il est plus difficile de réaliser de tels programmes dans les zones rurales frontalières du nord et de l’ouest de Tillabéri, et des zones rurales frontalières de Tahoua. A l’inverse, cette modalité semble actuellement plus facile à mettre en place dans les zones plus sûres, où les systèmes économiques sont plus robustes, comme les milieux urbains ou périurbains. Des évaluations plus localisées devraient être conduites pour s’assurer des possibilités effectives de mise en place des programmes de transferts monétaires.