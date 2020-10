Niger Tahoua - Situation des inondations (septembre 2020)

A la date du 11 septembre 2020, la région de Tahoua a enregistré au total 41.464 personnes sinistrées et 5451 ménages touchés par les inondations. Les Départements les plus affectées sont : Abalak : (510 ménages et 3884 personnes sinistrées), Bouza : (531 ménages et 3858 personnes sinistrées), Keita : (320 ménages et 2584 personnes sinistrées), Madaoua : (2469 ménages et 19286 personnes sinistrées), Tchintabaraden : (29 ménages pour 203 personnes sinistrées), Tillia : (49 et 169 personnes sinistrées) et Tahoua (811 ménages et 6356 personnes sinistrées). Ces inondations ont provoqué d’énormes dégâts matériels de juillet à nos jours dans la région de Tahoua qui sont : les effondrements de maisons, de classes, des centres de santé, des champs inondés, des pertes en vie humaines et des têtes de bétail décimées. Les populations sinistrées ont été relogées dans les écoles ou chez les voisins (familles d’accueils).,Sur le plan santé et eau, hygiène assainissement, on constate une stagnation des eaux dans les zones les plus touchées avec pour conséquences la contamination de l’eau potable et des aliments, d’où un risque élevé d'exposition aux maladies hydriques et le Paludisme. A Tahoua, la gestion des inondations est assurée par le Comité régional de gestion des crises sous la responsabilité du Gouverneur, la Repré- sentationdu MAH/GC qui comptabilise les données et organise les réunions, OCHA planifie et coordonne les missions d’évaluations multisectorielles et la réponses en collaboration avec les acteurs humanitaires et les services techniques chef de file des groupes sectoriels Régionaux.