Niger : Tableau de bord humanitaire | janvier - septembre 2021 au 08 novembre

APERÇU DE LA SITUATION

Au 30 septembre 2021, environ 1,4 million de personnes ont reçu une assistance multisectorielle avec beaucoup plus de réponses dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la santé. Plus de 80 pour cent des personnes assistées se trouvent dans les régions de Tillabéri, Maradi et Tahoua. Des efforts substantiels restent à faire dans les secteurs de la protection, de l'eau hygiène et assainissement, et de la nutrition dont le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans est supérieur au seuil d'urgence de 15 pour cent dans plusieurs régions.

L’impact de l'insécurité croissante et du sous-financement de la réponse posent de nombreux défis aux pour l’implémentation des réponses d’urgence à destination des personnes les plus vulnérables. Le niveau de financement de 37 pour cent enregistré au troisième trimestre reste relativement faible comparativement au taux de 44 pour cent enregistré à la même période en 2020.

Un important déficit fourrager et de la production agricole aurait des conséquences sur la sécurité alimentaire, la disponibilité des denrées et la dégradation du niveau de vie des populations affectées par les différents chocs tels que les conflits et les effets du changement climatique.

Par ailleurs, le processus de retour des PDI dans leurs villages d’origine initié au mois de juin par le gouvernement dans les régions de Tillabéri et Diffa reste une problématique majeure dont les solutions doivent être trouvées au-delà de l'action humanitaire.