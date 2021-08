Niger : Tableau de bord humanitaire | Janvier - Juin 2021 au 06 août 2021

APERCU DE LA SITUATION

Au 1er trimestre, environ 1.4 million de personnes, soit 66% des personnes ciblées ont été assistées par la communauté humanitaire, principalement dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l'eau hygiène et assainissement et de la santé. Néanmoins, des efforts substantiels restent à faire dans les secteurs de la protection, de l'eau hygiène et assainissement, et de la nutrition dont le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans est supérieur au seuil d'urgence dans plusieurs régions.

Les contraintes d’accès humanitaire notamment, celles liées aux conflits et à l’insécurité, et le manque de financement restent toujours des défis que doivent relever les acteurs humanitaires pour une réponse efficace, et à temps au bénéfice des personnes affectées. Le niveau de financement enregistré au 2e trimestre de 17% , reste relativement faible et d’un point en dessous celui de la même période en 2020.

Avec le processus de retour des PDI organisé par les autorités nationales, processus qui a débuté dans la région de Diffa le 20 juin 2021 (plus de 30 000 PDI sont retournées), cela ajoute une nouvelle dynamique dans un contexte humanitaire déjà complexe où les déplacements forcés sont fréquents. Pour répondre aux besoins nouveaux dans les zones de retour les interventions multisectorielles doivent aller au-delà de l’humanitaire. Les retours ne s’inscriront dans la stabilité et durabilité, que lorsque les interventions prochaines seront faites en phasage et couplées à travers les piliers humanitaire, développement, stabilisation et paix.