Niger: Sous-cluster Protection de l’Enfance - Bulletin d’infos juin 2018

Vers un renforcement des groupes de coordination Protection de l’Enfance (PE) et Violences Basées sur le Genre (VBG)

Du 2 au 12 mai 2018, l’équipe Regional Emergency GBV Advisors (REGA) était en mission au Niger pour appuyer les groupes de coordination VBG et PE de Niamey et de Diffa. 2 ateliers se sont tenus à Niamey et Zinder et ont réuni les les membres nationaux et internationaux des groupes de coordination VBG et PE. Ils ont été sensibilisés et formés sur la coordination des actions humanitaires qui touchent aux VBG et à la PE avec un accent sur les enfants survivants.

Un plan d’action inclusif (VBG & PE) est en cours d’élaboration sur la base des recommandations et points saillants ressortis des ateliers.

Ceci s’inscrit dans le cadre de l’initiative Child Survivor, appuyé par le Child Protection AoR au niveau global, et qui a pour objectif d’améliorer la qualité et l’accès aux services pour les enfants et les adolescents ayant vécu des violences

Opération militaire Amni Farkat dans la région de Diffa. Et la protection de l’enfance ?

Il n’y a pas eu une grande incidence sur la situation de protection de l’enfance dans les différents sites qui se trouvent dans la zone d’opération militaire. Cependant, de nombreux enfants ont été affectés par des mouvements pendulaires préventifs des zones autour de la Komadougou, les iles du lac Tchad aux départements de Bosso,

Nguigmi, Maine Soroa et Diffa. L’activisme des acteurs du Sous-Groupe Technique PE ( SGTPE) a permis de prévenir les cas de séparations familiales.

Des Standards Minimums de Protection de l’Enfance (SMPE) adaptés au contexte du Niger.

Du 15 mai au 5 juin 2018, une série d’ateliers de contextualisation des SMPE se sont tenus à Niamey, Diffa et Tillabéri, organisés par de Save The Children et la coordination du SCPE avec l’appui technique de Monsieur Illiassou Adamou responsable du processus de contextualisation.

Les 6 SMPE choisis dans le cadre du SCPE sont :

- Standard 9 Violences sexuelles,

- Standard 11 Enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés,

- Standard 15 Gestion des dossiers,

- Standard 16 Mécanismes communautaires,

- Standard 19 Relèvement économique et protection de l’enfance, Standard 20 Education et protection de l’enfance.

Les autorités nationales, ONG nationales et internationales ainsi que les agences des NU de différents secteurs, tels que l’éducation, la protection générale, la lutte contre les VBG, la protection de l’enfance, le relèvement économique, ont été représentés par des spécialistes. Ils ont formé des groupes de réflexions et travaillé pendant plusieurs jours à la mise en contexte des SMPE.

Les standads constitueront un guide pratique pour tous les acteurs humanitaires intervenant au Niger et ayant la volonté d’apporter une protection de qualité aux enfants.