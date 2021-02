Niger : Situation des mouvements de populations Diffa, Tillabéri, Tahoua et Maradi au 31 décembre 2020

L’instabilité au nord-est du Nigéria et les attaques des Groupes Armés Non-Etatiques (G.A.N.E) menées à Diffa depuis février 2015 ont entrainé le déplacement de dizaines de milliers de personnes du Nigéria vers le Niger et à l’intérieur même de ladite région. La majorité de ces déplacés a quitté les localités d’origine en abandonnant les moyens de subsistance et se retrouve dans une situation de vulnérabilité et de dénouement avancé. La présence des personnes déplacées accentue la vulnérabilité des communautés hôtes, elles-mêmes confrontées à des défis tels que l’insécurité alimentaire, la malnutrition et l’accès limité aux services sociaux de base. Par ailleurs, on note une dégradation de la situation humanitaire le long de la bande frontalière avec le Mali et le Burkina Faso et un rétrécissement de l’espace humanitaire, suite à un regain d’activité des GANE (menaces accrues contre les populations, incursions, enlèvements, et assassinats ciblés). On dénombre actuellement dans la région de Tillabéri 82 604 personnes déplacées internes contre 57 080 en fin décembre 2019. La détérioration de la situation sécuritaire dans la région frontalière avec le Nigéria a entrainé le déplacement de plus 61 000 personnes qui se sont réfugiées dans la région de Maradi.