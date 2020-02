Niger: Rapport sur le Suivi des Flux de Populations Dashboard #30 (Période : 1 — 31 décembre 2019)

INTRODUCTION

L’OIM travaille avec les autorités nationales et locales et des partenaires locaux pour identifier et comprendre les mouvements migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de populations (FMP) est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux, les profils des migrants, les tendances et les routes migratoires sur un point d’entrée, de transit ou de sortie donné. Les données collectées fournissent un aperçu des mouvements migratoires dans la région. Depuis février 2016, l'OIM Niger effectue un suivi des flux migratoires sur deux points dans la région d'Agadez au Niger: à Séguédine et à Arlit. Au vu de l’immensité de la région d’Agadez, un nouveau FMP (Madama) situé à la frontière libyenne a été activé en janvier 2019 pour capter les flux sortants du fait de la multiplication des routes de contournements. Ce nouveau FMP vient compléter celui de Séguédine qui désormais capture uniquement les flux entrants.