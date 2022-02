Niger: Rapport sur l’accès humanitaire, 1er janvier au 31 décembre 2021

APERÇU GENERAL DE LA SITUATION

La situation sécuritaire au Niger est affectée par celle des pays voisins. Des effets néfastes de la situation d’insécurité sont liés aux activités des Groupes Armés Non-Étatiques (GANE) tels que des attaques contre des représentants de l’État, la destruction d’infrastructures sociales et économiques, des enlèvements de personnes et confrontations armées avec les Forces de Défense (FDS). Dans ce contexte de juxtaposition d’acteurs différents avec des mandats et agendas différents (acteurs humanitaires, groupes armés, forces de défense et de sécurité nationales, militaires de l’opération Barkhane, de la force conjointe du G5 Sahel, etc.), le maintien de la présence des acteurs humanitaires dans les zones rurales dans les régions en crise et la garantie de leur accès aux populations, en particulier dans les bandes frontalières, constitue un enjeu majeur. Les zones les plus affectées sont celles (a) des trois frontières entre Niger, Burkina Faso, Mali (Région de Tillabéri et le Département de Tillia, Région de Tahoua) et (b) du Bassin du Lac Chad sur la frontière avec le Nigeria (Région de Diffa). Le reste de la Région de Tahoua et de celle de Maradi sont relativement moins affectés par l’insécurité. Il s’avère donc important de faire un suivi et d’analyser les contraintes d’accès à l’espace humanitaire. Le suivi et la collecte des données s’est faite tout au long de l’année 2021 avec des groupes de discussion réalisés au cours du premier semestre dont les résultats de l’analyse sont synthétisés ci-dessous.