Niger: Rapport mensuel du monitoring de protection dans la region de Tahoua Niger, Février 2020

I. CONTEXTE SECURITAIRE

La situation sécuritaire dans la région de Tahoua, et plus précisément dans les départements de Tillia et Tassara demeure instable et préoccupante. En effet, malgré la présence des FDS dans la zone et la fréquence des patrouilles, les incursions des individus armés sont toujours signalées. L’on peut citer notamment l’incursion des individus armés circulant à motos, dans la localité d’Idigmatan près de Bakoret le 16 février 2020, dans la localité d’Eknewan le 17 février 2020 dans les localités d’Intazayene et Inkotayene le 23 février 2020, dans le village d’Egarek le 25 février, pour ne citer que celles-là.

CONTEXTE OPERATIONNEL ET PROTECTION

L’imposition de la zakat aux paisibles citoyens prend de l’ampleur et les éleveurs constituent la couche de la population la plus touchée. Ceux qui refusent de payer la Zakat subissent des mauvais traitements comme il a été le cas dans la localité d’Eknewan près d’Intikane, où des coups et blessures ont été administrés à une personne qui a refusé le prélèvement de la Zakat sur son troupeau de vaches, le 19 février 2020.

Des menaces de représailles sont par ailleurs quotidiennement proférées par des GANE à l’endroit de la population civile qui collaborerait avec les FDS pour dénoncer le passage ou la présence des GANE.

Les personnes soupçonnées de collaborer avec les militaires subissent des coups et blessures et autres mauvais traitements comme il en a été le cas à Intazayene le 24/02/2020. Cette situation crée une psychose au sein de la population.

La récurrence des incursions conduit certains déplacés (d’Agando) et même certaines personnes de la communauté hôte (d’Azakaza) à quitter leurs localités pour venir s’installer à Intikane notamment.

La déscolarisation des enfants se fait de plus en plus sentir suite aux déplacements, aux menaces proférées à l’endroit des enseignants et à la fermeture de certaines écoles à cause de l’insécurité. Les sites les plus exposés à l’insécurité sont faiblement couverts par les interventions humanitaires.

Les référencements ont peu de chance d’avoir une suite favorable faute de structures de prise en charge adéquate. Les populations ont peur de donner des informations liées aux incidents de protection suite aux menaces de représailles de la part des GANE.

Le département de Tillia est le plus secoué par des incidents de sécurité par rapport au département de Tassara où l’on constate une relative accalmie.