Niger: Rapport mensuel du monitoring de protection dans la région de Tahoua, novembre 2019

I. Environnement sécuritaire

L’environnement sécuritaire a été très volatile dans la bande nord de la région de Tahoua au cours de ce mois de novembre, et ce du fait des activités des GANE dans le triangle des localités tel qu’Assagaygay, Bakoret et Chinewarene. Une forte présence des GANE a été signalée par la population dans cette partie du département de Tillia. Cela a eu pour conséquence de nombreux violations de droits sur la population civile et ce malgré la forte fréquence de la patrouille militaire dans la zone.

Les violations de droits ou incidents de protection enregistrés par les acteurs de monitoring de protection sont notamment des cas de menace proférer par les GANE contre la population civile à Assagaygay, enlèvement d’un leader communautaire à Azakaza, tentative d’enlèvement des enfants au marché d’Assagaygay. On note également des attaques ou incursions suivies des extorsions de biens les jours des marchés hebdomadaires.

En effet, dans la nuit du 10 au 11/11/2019, un véhicule avec à bord 5 personnes armées, munies de 3 téléphones satellitaires et une radio de transmission aurait fait escale dans les alentours de la ZAR avant de prendre la direction d’Assagaygay. Les individus armés auraient fait irruption le lendemain dans le marché d’Assagaygay et tentaient d’enlever deux jeunes garçons venu pour le marché, mais les jeunes hommes ont réussi à s’échapper.

Dans les zones d’Assagaygay, Chinewarene, Azakaza et Bakoret, les communautés signalent toujours les mouvements de motos sur leurs sites, alors même que l’usage des motos est interdit. Du coup, il y a lieu de croire qu’il s’agit des GANE qui circulent, bravant ainsi l’interdiction formelle d’usage de motos. A titre illustratif, dans la journée du 06/11/2019, deux individus armés et circulant à moto seraient venus dans la localité entre Assagaygay et Abakorak. Ils ont été interceptés par les militaires et des échanges de tirs auraient eu lieu. Les deux individus auraient été neutralisés et leur moto détruite.

Suite à ces incidents, la population vit dans la peur et les gens ne circulent pas librement dans la zone. La population a également peur de rapporter ces incidents et abus par crainte de représailles. En effet, les GANE menacent de s’en prendre à toute personne qui oserait les dénoncer, comme ce fut le cas à Azakaza et Bakoret. Ainsi les PDI et la population hôte des localités de la zone frontalière nord de la région de Tahoua, vivent dans la peur d’être enlevés par des individus armés non étatiques. Ces derniers profitent souvent du jour du marché hebdomadaire pour commettre leurs forfaits comme c’est fut le cas à Assagaygay.

A ces violations de droits perpétrées par les GANE, s’ajoute le grand banditisme armé qui existe dans la zone et qui est souvent à l’origine des agressions physiques, les vols de bétails, etc. Ce banditisme armé est alimenté par le trafic d’armes qui est observé dans le département Tillia en passant par les départements d’Abalak et Tchintabaraden. Par rapport à cela, vigilance est faite par la gendarmerie de Tillia qui a intercepté certain trafiquant d’armes. Le cas le plus récent est celui d’un trafiquant qui a été intercepté à Intikane le 21 novembre. Il a été enregistré, également quelques tensions intercommunautaires dans la zone d’Inizdane dans la commune de Tillia, puis à Inelou dans la commune de Tebarem où se trouvent des PDI du site d’Inizdane qui sont partis soit pour les activités champêtres ou le pâturage. Ces conflits se sont soldés sur des pertes en vies humaines dans la commune de Tebarem.

Cependant la situation sécuritaire est relativement calme dans le département de Tassara. Toutefois, quelques incidents de protection liés aux vols de bétails et les extorsions de biens ont été signalés en novembre. Interrogées sur l’aspect sécuritaire, les populations restent pessimistes là-dessus du fait de la proximité de la bande frontalière avec le Mali où les combats se poursuivent entre les GANE et les forces armées étatiques.