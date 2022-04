Niger : Rapport Mensuel de monitoring de Protection - Région de Maradi | Février 2022

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

Comparativement au mois de janvier 2022, celui de février a été relativement calme sur le plan sécuritaire. Les incursions des groupes armés non étatiques (GANE) ont drastiquement baissé, passant de 10 en janvier à 05 en février. Une analyse sommaire montre que toutes les incursions enregistrées ont eu lieu au courant de la première semaine du mois ; s’inscrivant de fait dans un prolongement de la dynamique du mois de janvier. Les semaines qui ont suivi ont été beaucoup plus marquées par des vols communautaires nocturnes, propices en période de froid. D’aucuns pensent que la précarité et le manque d’activités génératrices de revenus expliqueraient la prévalence de ces comportements déviants et par ailleurs constitutifs de violation de droits. Dans la même période, 14 cas de libération dont la plupart contre payement de rançon ont été enregistrés.

Au niveau communautaire, la tendance à la baisse des incursions observée ce mois-ci est expliquée par la bonne collaboration entre les FDS et la population civile qui facilite la dénonciation des suspects ; mais aussi les succès enregistrés par les mécanismes de veille mis en place dans les zones sujettes aux attaques des GANE qui pourraient atténuer certaines velléités.

Cependant, si les opérations des FDS Nigériennes sont louées et appréciées par les civils, il n’en demeure pas moins que les opérations militaires des FDS Nigérianes ont causé de préjudices graves à la population civile, du côté du Niger. Assurément, la frappe aérienne de l’armée de l’air Nigériane qui aurait confondu un regroupement d’enfants du village de Nachambé, dans la commune de Madarounfa, à des GANE, a été le principal fait ayant fortement impacté l’environnement sécuritaire et de protection, avec la mort de huit (08) enfants et quatre (04) autres blessés. Cette intervention remet en cause certains principes clés du droit international humanitaire d’autant plus qu’elle . a entrainé une psychose généralisée dans les rangs des populations, affectant par conséquent leur bien-être.

Par ailleurs, le mois de février a été aussi marqué par plusieurs incendies dans les villages d’accueil, ayant occasionné d’énormes dégâts matériels et en vivres pour les populations hôtes et réfugiés. Il importe de souligner que ces incendies dont les sources restent inconnues pour la plupart, sont intervenus à un moment où les deux communautés (PDI et population hôte) font déjà face à de sérieuses difficultés alimentaires. Toutefois, l’assistance alimentaire opérée dans certains villages d’accueil et la distribution du cash au niveau des villages d’opportunités constituent une note positive qui renforce la protection et la dignité des personnes sous mandat.