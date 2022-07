Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection, Région de Tillabéri, département de Torodi, commune de Torodi, ville de Torodi (Du 28 au 29/06/2022)

Déclencheur de l’ERP

La région de Tillabéri, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE), avec des incursions meurtrières, émaillées d’extorsions de biens de la population et aussi des menaces et ultimatum donnés aux populations de quitter leurs localités. Cette évaluation a été réalisée dans la ville de Torodi suite à deux incursions de Groupes Armés Non Etatiques (GANE) venus de Bolsi1, Bolsi2, Alfaci, Bossey Bangou, Debba et mandaou dont :

Les habitants des villages de Bolsi 1, Bolsi 2, Alfaci, Debba et Bossey Bangou : ces personnes proviennent initialement du village de Touré, et ont trouvé refuge dans ces villages suite à une incursion des GANE à Touré le 14 juin 2022. Après une incursion des GANE dans ces villages le 22 juin 2022 au cours de laquelle ces derniers leur ont ordonné de quitter les villages sous peine de représailles à leur encontre ainsi qu’à l’encontre des habitants étant restés à Touré, ces personnes ont dû se déplacer une nouvelle fois pour trouver refuge à Torodi.

Les habitants du village de Mandaou : lors d’une incursion des GANE le 22 juin 2022 dans cette localité, ces derniers ont donné 48 heures aux habitants de Mandaou pour quitter la localité sous peine de représailles, si bien que les habitants ont trouvé refuge à Torodi.

Au total, ce sont 253 ménages de 1704 personnes déplacées d’ethnies Zarma, Haoussa et d’une minorité de peulh, touareg, gourmantché et mossi, qui ont été contraints de trouver refuge à Torodi. Selon les informations issues des FGD (Focus Groups Discussions), les ménages se sont déplacés à pied, à dos d’âne ou en charrette pour gagner la ville et sont partis dans la précipitation, ce qui ne leur a pas permis d’emporter leurs biens essentiels avec eux. Cette ERP a pour but d’identifier les potentiels problèmes de protection et les besoins humanitaires des personnes affectées par ce mouvement, afin de mieux orienter les assistances.