Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection Région de Tillaberi, Département de Tillaberi, Site de Kandadji (04 août 2022)

Déclencheu r de l’ERP

La région de Tillabéry située dans la zone dite des trois frontières (Niger, Mali et Burkina) est confrontée depuis quelques années à une insécurité grandissante. Cette insécurité continue d’impacter négativement la vie des populations de ladite région en proie aux violences perpétrées par des groupes armés non étatiques (GANEs). En proie aux incursions de Groupe Armé Non Etatiques (GANEs) qui multiplient les exactions qui se matérialisent par des vols de bétails, des prélèvements de dimes notamment sur les têtes de bétail mais aussi et surtout des assassinats. Aujourd’hui dans plusieurs villages les personnes ne peuvent plus vivre du fait des menaces proférées par les GANEs (Groupes Armés Non Etatique) aux habitants de quitter leurs localités sous peine de représailles. Ainsi, la présente évaluation a été réalisée à Kandadji suite aux mouvements des populations du village de Tanzabarka (commune de Bankilaré ) vers la localité de Kandadji . Selon les informations reçues auprès des leaders des déplacés, Les ménages se sont déplacés dans un premier temps à pied jusqu’au fleuve qu’ils ont traversé en pirogue. Ensuite ils ont continué vers Kandadji a pieds.

Ce déplacement fait suite à une tentative d'assassinat du chef du village de Tanzabarka, du vol de betail et une sommation de quitter le village dans deux jours lors d'une incursion de GANE le 25 juillet 2022. Par ailleurs, la spontanéité du déplacement a fait en sorte que ces ménages déplacés ont laissé leurs biens matériels et vivres dans leur localité d'origine. Ce mouvement a concerné environ 144 ménages estimés à environ 1153 personnes uniquement de l'ethnie Touareg. Ces déplacés sont installés à la peripherie de la ville de Kandadji, sur un site situé à environ 1,5 Km, et vivent dans des abris de fortunes et en promiscuité.

Cette évaluation Rapide de Protection a été conduite dans le but d’identifier les besoins primordiaux des personnes déplacées afin de mieux orienter l’assistance.