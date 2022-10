Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection : Région de Tillaberi, Département de Tillaberi, Commune de e Bibiyergou, site de Tondia (20 septembre 2022)

La région de Tillabéry située dans la zone dite des trois frontières (Niger, Mali et Burkina Faso) est confrontée depuis quelques années à une insécurité grandissante. Cette insécurité continue d’impacter négativement la vie des populations de ladite région en proie aux violences perpétrées par les groupes armés non étatiques (GANE). La commune d’Anzourou dans le département de Tillaberi est confrontée à l’insécurité générée par des Groupes Armées Non Étatiques qui se matérialise par des violations des droits de l’homme comme les tueries et les enlèvements des personnes, le vol de bétail des populations et sommation d’abandonner leurs zones d’origines. Ainsi, le village de Tondia a accueilli au cours ce mois d'Août 2022 des déplacés en provenance du village de Kofouno. Ce mouvement de 252 ménages de 1 701 personées vers Tondia fait suite à une incursion des Groupes Armés Non Etatiques (GANEs) à la date du 26/08/2022 a kofouno pour créer la psychose à travers les tirs à balles réelles, l'assassinat de trois personnes et le vol des bétails. C'est ainsi des habitants de kofouno ont engagé ce déplacement à pied pour la plupart et pour d'autres sur des charrettes et à dos d'âne. À Tondia, les personnes déplacées internes sont reparties sur la zone de pâturage du village. Selon les informations issues des FGD (Focus Groups Dicussions) les ménages ont tout laissé derrière eux leurs biens faute de spontanéité du déplacement, mais aussi par la crainte d'être intercepté par les GANEs lors du mouvement.

Cette évaluation Rapide de Protection a été conduite à Tondia dans le but d’identifier les potentiels problèmes de protection et les besoins des personnes touchées afin de formuler des recommandations aux acteurs Humanitaires.