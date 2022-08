Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection, Région de Tillaberi, Département de Tillabéri, Commune de Dessa, Site de Sanguilé (Du 27 au 28 juillet 2022)

Déclencheur de l’ERP

La région de Tillabéri, sujet à l’insécurité, fait face à une recrudescence des attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANE), avec des incursions meurtrières, émaillées d’extorsions de biens de la population et aussi des menaces et ultimatum donnés aux populations de quitter leurs localités. Cette évaluation rapide de protection a été réalisée dans le village de Sanguilé (commune de Dessa) après l’arrivée de plusieurs ménages déplacés internes en provenance de Tahabanat, village voisin de Moulkouche dans le but d’identifier les potentiels problèmes de protection et les besoins humanitaires des personnes affectées par ce mouvement, afin de mieux orienter les assistances. Ce déplacement fait suite à l'attaque d'un GANE (Groupe Armé Non Étatique) dans le village de Moulkouche (très proche de Tahabanat) soldée par une violence physique sur une personne, plusieurs têtes de bétails emportées avant de sommer les habitants de quitter la zone. Ainsi les habitants de Tahabanat après avoir vu les habitants voisins de Malkouche déplacés suite à cette incursion et par crainte d'être la prochaine cible de ce GANE ont décidé de se déplacer par prévention pour se réfugier à Sanguilé. Ce mouvement de population a concerné 79 ménages, soit 553 personnes de Tahabanat composées uniquement d’ethnie Touareg qui sont installés tous sur le site de Sanguilé.

Ces déplacés sont en majorité sans abris exposés aux intempéries surtout en cette période hivernale. Selon les informations issues des FGD (Focus Groups Discussions), le déplacement s’est fait pour la plupart à pied, à dos d’âne et sont partis dans la précipitation, ce qui ne leur a pas permis d’emporter leurs biens essentiels avec eux