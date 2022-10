Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection : Région de Tillabéri, Département de Téra, commune de Téra, site de Téra (30 et 31 août 2022)

La Région de Tillabéri enregistre à ce jour des incidents suite à la détérioration de la situation sécuritaire. Les populations sont sous menaces constantes qui se traduisent par des attaques, tueries, assassinats ciblés (à l’endroit des Chefs coutumiers et Religieux), extorsions de biens de toutes natures, violences sur les personnes, perpétrés par les Groupes Armés Non Étatiques (GANE).

La Commune de Téra où la situation sécuritaire est relativement stable, accueille les déplacés venus des villages d'Amarssingué (à environ 82 Km de Téra), Chatouman, Lemdou (à environ 64 Km de Téra), Logmatane 2 (dans la commune de Bankilaré) et de Setenga (localités Burkinabées). La présente évaluation rapide de protection fait suite à une série d'incursion GANES dont :

Une incursion de GANE à la date du 12/08/2022 à Amarsingué soldée par la destruction des maisons servant des tombes dans le village, plusieurs têtes de bétails emportées et un ultimatum de 3 jours donné aux populations pour quitter le village ;

Une incursion dans le village de Lemdou soldée par l'exécution de 3 personnes ;

Une incursion de GANES à la date du 09 et 10/06/2022 dans la localité de Setanga au Burkina soldée par la mort de 11 éléments de la gendarmerie et plusieurs civils.

Le mouvement s'est fait en trois vagues : une première vague de 15 ménages venue de Lemdou à la date du 23/06/2022, une deuxième vague de 25 ménages venue de Setanga après une escale à Pételkolé où ils ont emprunté des véhicules pour Téra, et une troisième vague de 123 ménages venue d'Amasingué à la date du 22/08/2022. 163 ménages dont 134 déplacés internes et 29 réfugiés de 1141 personnes se sont déplacés vers Téra pour trouver refuge.

Cette ERP réalisée a pour but d’identifier les potentiels problèmes de protection et les besoins humanitaires des personnes affectées afin de mieux orienter les assistances.