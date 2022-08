Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection, Région de Diffa, Département de N’guigmi, commune de N’guigmi, site de Mai-Ambou-Arabe (Du 08 au 09/08/2022)

Déclencheur de l’ERP

Depuis l'avènement de Boko Haram en 2015, cette partie de la région de diffa est en proie à une insécurité répétitive causer par les actions des groupes armés non étatiques soldés par des d'innombrables actes criminels et violation des droits civils, semant la terreur et la psychose au sein des communautés civiles qui vivent dans cette Zone. Le village de Mamouri (zone de provenance des déplacés) à cheval entre Barwa et Bosso située à environ 16 km au sud du chef-lieu de département de Bosso et à 42 km à l’extrême sud-ouest de la commune urbaine de N’Nguigmi à fait cas d'une incursion dans la nuit du 16 au 17/07/2022 aux environs de 23h, soldé par une perte en vie humaine de jeune arabe Mahamide âgés de 23 à 25 ans. Cette situation incertaine a plongé la population dans la psychose et le désarroi obligeant les habitants à se déplacer pour trouver refuge sur le site de Mai Ambou Arabe situé à environ 07 km à l'ouest de N'guigmi sur la route Nationale Numéro I. 119 ménages de 1 046 personnes arrivés en deux vagues, respectivement 93 ménages le 21/07 et 26 ménages le 28/07/2022 d’après les leaders communautaires dont la majorité est composée des femmes et d’enfants qui sont installés sur le site dans des conditions de vie très précaire sans abris avec tous les risques de protection associés surtout en cette période pluvieuse. Le déplacement s'est fait pour la plupart à pied et pour certain à dos d'ânes.

Cette évaluation Rapide de Protection a été conduite dans le but d’identifier les besoins primordiaux des personnes déplacées afin de mieux orienter l’assistance.