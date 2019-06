Niger : Rapport de situations, 11 juin 2019

Faits Saillants

Plus de 110,000 personnes se sont déplacées dans les régions de Diffa, Tillabéri et Tahoua depuis janvier 2019 - Plus de 150 civiles ont perdu la vie depuis Janvier 2019 suite à la recrudescences des attaques armés - 170,000 personnes seront exposées aux risques d’inondations pendant la saison des pluies - Estimés à 79 millions USD les besoins humanitaires urgents, dont 9 millions requis pour garantir le déroulement du mécanisme de réponse rapide aux nouvelles émergences

PRÉVISIONS

170 000 personnes exposées aux risques d’inondations cette année

Cette année encore le Niger reste parmi les pays les plus exposés du Sahel aux risques d’inondations.

En 2018, les fortes pluies des mois de juillet et août avaient causé au Niger la mort de 52 personnes et plus de 200 000 sinistrées, dont plus de la moitié dans les régions de Dosso et Agadez. A cela s’ajoute la destruction de plus de 170 000 maisons et presque 8 000 hectares de cultures, la mort de 33 000 têtes de bétail, et la perte de plusieurs puits d’eau potable.

Les prévisions climatiques de la Direction Nationale de la Météorologie n’envisage pas de moindres risques pour 2019. Les cumuls pluviométriques attendus au Niger pour la période juillet-août-septembre, associés aux probabilités d’occurrence de fortes pluies et aux surplus des écoulements prévus dans la majeure partie des bassins fluviaux, indiquent des tendances excédentaires au niveau des bassins du Niger, du Lac-Tchad et du haut bassin de la Volta. Cela se traduit par de forts risques d’inondations pour les régions de Niamey, Dosso, Tillabéry, Tahoua et Maradi.

90 000 déplacés et réfugiés dans les régions en risque

Le Plan de réponse humanitaire 2019 pour le Niger estime que 170 000 personnes pourraient être affectées par des inondations. Ces chiffres tiennent compte des estimations faites par le Gouvernement ainsi que des tendances pour dernières 3 ans, pendant lesquels le bilan des sinistrées a toujours dépassé les prévisions faites pour le plan de contingence. Il est important aussi de tenir en considération que parmi les 5 régions plus en risque, trois (Tahoua, Tillabéry, et Maradi) abritent autour de 90 000 personnes déplacées et réfugiés, qui vivent dans des abris avec des conditions de vie déjà très précaires.

Une réponse coordonnée entre Gouvernement et humanitaires

Pour atténuer les risques, le Gouvernement travaille à la construction et au renforcement des digues de protection, au curage des caniveaux, et à la mise en oeuvre de programmes de sensibilisation. Il est recommandé aux populations d’éviter l’occupation non autorisée des zones inondables (aussi bien pour les habitations que pour les cultures), de suivre de près les seuils d’alerte dans les différents sites à haut risque d’inondation, de renforcer les capacités d’actions des agences de réduction des risques de catastrophe et d’opérationnaliser des systèmes intégrés de suivi et d’alerte précoce sur les risques d’inondation entre autres.

En appui à ces actions, les acteurs humanitaires travail pour pré-positionnement des stocks d’émergence dans les secteurs de l’Eau, hygiène et assainissement, de la Santé, des Abris et des Biens Non-Alimentaires.