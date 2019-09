Niger: Rapport de situation, 26 Sep 2019

FAITS SAILLANTS

211 000 sinistrés, 57 morts et 16 375 maisons effondrées suite aux inondations. Trois régions comptent à elles seules 67% des victimes enregistrées : Maradi, Zinder et Agadez.

Plus de 40 000 réfugiés Nigérians venant de Sokoto, Zamfara et Katsina installés dans la région de Maradi. 64% des familles hôtes abritent en moyenne 23 personnes par famille.

En dépit des prévisions positives de la campagne agropastorale, l’insécurité alimentaire menace près de 480 000 personnes dans les régions touchées par la crise sécuritaire.

Avec plus de 250 personnes civiles tuées et plus de 250 enlèvements, le bilan 2019 de la crise sécuritaire sur les frontières a atteint des chiffres jamais enregistrés

Aperçu générale de la situation humanitaire

L'émergence de nouveaux mouvements sur les frontières et la persistance de besoins non couverts ont entraîné une aggravation de la vulnérabilité des personnes en besoin d'assistance au Niger en 2019. Cette situation reste aggravée par la détérioration de la situation sécuritaire dans les trois régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri, où les groupes armés non-étatiques ont intensifié leurs activités au cours des derniers mois. À Tahoua et à Tillaberi, environ 80 000 personnes ont été déplacées depuis le début de l'année. À Diffa, les attaques récentes de groupes armés ont entraîné des mouvements secondaires d’environ des milliers de personnes. Récemment, la détérioration de la sécurité à la frontière avec le Nigéria a également entraîné le déplacement de plus de 35 000 Nigérians vers la région de Maradi. Les ressources humanitaires continuent à diminuer pendant que les besoins augmentent. Le plan de réponse humanitaire pour le Niger est financé à 36% seulement du budget requis (en comparaison, à la même période en 2018, le plan était financé à 41%).

COORDINATION

Déplacements massifs à Maradi : une nouvelle urgence sur les frontières du Niger

Depuis mai 2019, plus de 40 000 Nigérians en provenance des Etats de Sokoto, Zamfara et Katsina ont décidé, malgré l'insécurité et les contraintes liées à la saison des pluies, de quitter leurs foyers pour se réfugier dans la région de Maradi, au Niger en raison des attaques des groupes armés dans le Nord-Ouest du Nigéria. Ces personnes racontent qu’ils fuient la recrudescence des violences, des enlèvements et des meurtres perpétrés par ces groupes armés dont les motivations exactes restent floues.

Une première vague de 15 000 réfugiés est arrivée au Niger mi-mai 2019 et a été suivi par une seconde en juillet de la même année. De plus, des mouvements de communautés plus petites continuent d’être enregistrés le long de la frontière. Selon une analyse des tendances proposée par les autorités nigériennes et le HCR, un total de 50 000 personnes réfugiées pourraient chercher refuge dans la région de Maradi d’ici la fin de l’année 2019 en raison de la poursuite des exactions au Nigéria. Ces personnes bénéficient de l’hospitalité des familles nigériennes vivant le long de la frontière, dans les communes de Guidan-Roumdji, Guidan Sori, Gabi, Safo, Madarounfa et Tibiri. Leur arrivée a augmenté de manière significative la densité démographique dans les zones d’accueil, qui était originellement de près de 45 000 personnes. Cette hospitalité est offerte en dépit de la précarité des capacités d’accueil, accentuant le niveau de vulnérabilité des populations locales dans plusieurs secteurs, dont la sécurité alimentaire, l’eau, hygiène et assainissement (EHA) et la santé.

Les évaluations multisectorielles (MSA) menées par le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) dans 40 villages ont relevé que 64% des familles hôtes abritent en moyenne 23 personnes par famille. Il faut noter que seulement 37% de ces familles vivent dans des abris fonctionnels et que les récentes inondations ont affecté les conditions de vie et les ressources de plus de 25 000 personnes dans cette région. Une telle situation laisse craindre un épuisement rapide des ressources d’eau potable, des biens alimentaires, et la diffusion rapide de maladies épidémiques, telles que la rougeole, la polio et le choléra, qui sont déjà un risque dans la région, et qui ont comme conséquence une aggravation de l’état nutritionnel et de la mortalité infantile. Le HCR a déjà relevé une forte prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes : ce taux avoisine 35% au sein des enfants réfugiés et 16% dans les communautés hôtes. Au même moment, les résultats d’une évaluation rapide de la situation alimentaire et nutritionnelle conduite par le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et des Crises Alimentaires (DNPGCA) conjointement avec les partenaires humanitaires au cours du mois d’août 2019, montrent qu’en cette période de soudure, la pression des populations déplacées sur les ressources a accéléré l’épuisement des réserves alimentaires des ménages hôtes et que la fréquence d’approvisionnement des marchés est rendue compliquée par l’insécurité croissante.

Malgré les patrouilles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger et du Nigeria, aucun mécanisme de monitoring de protection n’a été mis en place en dépit de la détresse psychosociale dans laquelle les populations réfugiées et hôtes vivent suite aux violences, abus et exploitations. Plusieurs risques de protection sont liés à l’installation de ces réfugiés non loin de la frontière. Récemment, entre le 17 et le 19 septembre, une centaine d’individus armés se déplaçant en motocyclettes auraient perpétré plusieurs attaques contre les civils sur les deux côtes de la frontière.