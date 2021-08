Niger Rapport de situation, 25 août 2021

FAITS SAILLANTS

Les pluies diluviennes qui s’abattent depuis quelques jours sur le Niger continuent d’affecter les populations dans les huit régions du pays.

Selon les estimations du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes au 16 août 2021, 97 573 personnes ont été affectées par ces inondations.

Ces inondations sont suivies de flambées de choléra avec des foyers épidémiques dans plusieurs régions du pays. À date, 23 districts sanitaires sont en épidémie.

Selon les autorités sanitaires du pays, au 23 août, 1 770 cas de choléra dont 68 décès ont été notifiés avec un taux de létalité estimé à 4 pourcent.

ANALYSE

CONTEXTE ET FAITS MAJEURS

Les pluies diluviennes qui s’abattent depuis quelques jours sur le Niger continuent d’affecter les populations dans les huit régions du pays. Selon les estimations du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes au 16 août 2021, 97 573 personnes (11 428 ménages) ont été affectées par ces inondations. Les régions les plus touchées sont respectivement Maradi (54 744 sinistrés et 14 décès), Tahoua (7 147 sinistrés) et Zinder (6 795 sinistrés). A date, 57 personnes sont décédées dans ces intempéries. Le bilan fait également état de 6 827 maisons effondrées, des milliers d’hectares de cultures ensevellies et de têtes de bétails perdues.

En 2020 à la même période, les intempéries ont causé 33 morts et affecté plus de 88 000 personnes au 10 août. En plus, 12 734 maisons se sont effondrées, 1 494 aires de cultures ont été endommagées, exacerbant ainsi la vulnérabilité de la population déjà fragile. Le changement climatique a eu un impact considérable sur la fréquence, l'incidence et la durée des épisodes de pluies et des périodes de sécheresse. Les inondations sont devenues de plus en plus récurrentes depuis 2011 sur l’ensemble du pays avec des zones à risques comme la ville de Niamey et les villages riverains du fleuve Niger, les régions de Maradi, Zinder, Tahoua, Diffa et Tillabéri.