Niger: Rapport de profilage des migrants 2017

En 2017, la mission de l’OIM Niger a recueilli les témoignages de près de 9 100 migrants assistés dans quatre localités au Niger (Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey), ainsi qu’à Diffa et Zinder. Ces migrants ont souvent échoué dans leur parcours migratoire, ont vécu des situations difficiles, et n’ont souvent plus les moyens financiers pour rentrer chez eux. La majorité des migrants arrivant dans les centres de transit de l’OIM Niger ont séjourné en Algérie, en Libye, ou dans d’autres pays voisins du Niger. Le nombre de migrants que l’OIM a assistés dans ses centres de transit en 2017 est en augmentation. PLus de la moitié d’entre eux viennent de quatre pays (Guinée [17%], Sénégal [17%], Nigéria [13%] et Mali [8%]). 88% des migrants sont des hommes, et 66% ont entre 18 et 29 ans. 42% des mineurs interrogés étaient non accompagnés. Les deux principales raisons pour la migration étaient la pauvreté et le manque d’opportunités d’emploi (96% des migrants ont quitté leur pays en quête d’unbe vie meilleure).