Niger: Rapport d'analyse de monitoring de protection des régions de Tahoua et Tillabéri, Décembre 2021

I. CONTEXTE SECURITAIRE DE PROTECTION

1. Bande frontalière avec le Mali

a. Dans la région de Tillabéri

Une stabilité relative a caractérisé le contexte sécuritaire et de protection dans les départements de Banibangou, Ouallam, Abala et Fillingué au cours du mois de décembre 2021 comparativement au mois passé. Cependant, quelques incursions sporadiques avec leurs corollaires de violations du droit à la propriété à travers les vols et les prélèvements forcés de la DÎME, du droit à la liberté de mouvement à travers les enlèvements mais aussi des menaces et surtout du droit à la vie et à l’intégrité physique à travers les assassinats et les agressions physiques ont été rapportés par les points focaux et les leaders communautaires. De plus, il est important de signaler deux faits nouveaux dans cette zone à haute insécurité. Il s’agit de l’apparition des plusieurs groupes d’autodéfense particulièrement dans les départements de Banibangou et Ouallam, mais aussi de l’extension des opérations des milices armées de Tillia vers la région de Tillabéri, plus précisément dans la commune rurale de Sanam, département d’Abala.

La situation sécuritaire ajoutée à celle de protection dans les départements de Tillabéri et Ayorou a été marquée en début du mois de décembre par une présence des éléments de GANE tout au long de la frontière et dans certaines localités situées dans le territoire du Niger. Cela a été matérialisé par des intimidations et des passages des motos lourdement armées, l’assassinat des personnes (Kofounou et Gassa) suivie d’extorsion de bétail dans la localité de Tangouchman et Tinaman. Lors des incursions, les éléments de GANE ont prêché sur l’obligation du port de l’hidjab noire et l’interdiction d’abattre les arbres.

Dans la zone d’Anzourou notamment dans la localité Kofounou et Gassa la situation sécuritaire n’a pas cessé de se détériorer à cause de la présence des GANE. On a assisté à une série d’attaque suivie d’assassinat des personnes et de mouvement de population. Cette insécurité grandissante continue d’impacter négativement sur les conditions de vie de la population locale car perturbe la quiétude sociale, le bien être mais aussi les activités économiques et agricoles. Selon les points focaux, cette situation aurait entrainé un mouvement de population de ses localités vers le chef-lieu de commune Sarakoira. Dans la commune d’Ayorou après un début de mois relativement calme on a assisté à une réduction du périmètre sécuritaire par des attaques suivies d’assassinat de personnes (chef du village) et d’enlèvement des véhicules au niveau de la localité de Koutougou à 20 km d’Ayorou.

b. Dans la région de Tahoua

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois décembre 2021 demeure toujours précaire, instable, préoccupant et volatile en raison de la récurrence des multiples et diverses exactions qui sont symptomatiques de la détérioration de l’environnement sécuritaire et de protection dans la zone, émaillées par plusieurs violations de droits perpétrées sur la population civile surtout dans les départements de Tillia et de Tahoua (communes rurales de Takanamatt et Tebaram), et dont les auteurs ne sont autres que les milices armées et les GANE.

En effet, au cours de ce mois, les GANE ont intensifié les incursions dans les localités et sur les axes les reliant. Des incursions qui sont synonymes d’exactions sur la population civile, et qui sont généralement émaillées par des violations de droits telles que la violation du droit à la propriété à travers les prélèvements forcés de la dîme (en nature ou en espèce) et les vols, la violation du droit à la liberté de mouvements à travers les enlèvements, la violation du droit à la vie et à l’intégrité physique à travers les assassinats et les agressions physiques. Au même moment, plusieurs exactions impliquant les milices armées avec leur corollaire d’assassinat des personnes à grande échelle dans les localités et les aires de pâturages ont été rapportées.

En effet, les milices armées du ressort des départements de Tillia, Tassara, Abalak et Tchintabaraden, appuyées par une cinquantaine de véhicules auraient ratissé la zone nord-ouest du département de Tillia, où ils auraient tué plusieurs personnes parmi lesquels des membres des GANE, mais aussi des civils dont des enfants, en flagrant violation de la Résolution 1612 du Conseil de Sécurité des Nations Unies condamnant toutes atteintes aux enfants, dans les localités d’Inaridan, Rojin Moussa département de Tahoua, commune rurale de Takanamatt ; d’Imirizzan, Intakana, M’balaka, Laham toujours dans le département de Tahoua mais cette fois-ci dans la commune rurale de Tebaram ; de Tourouf, Tabatol, Tagalalt et sur l’axe Assagaygay-Télemcès et Assagaygay- Garin Wakkal dans le département et commune de Tillia.

On assiste de plus en plus à un conflit intercommunautaire par transitivité à travers les GANE parmi lesquels les membres d’une communauté sont majoritaires et qui s’en prennent aux membres de la communauté qui est majoritaire dans les milices armées.