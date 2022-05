Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection, Région de Tillaberi, Département de Torodi, Commune de Torodi, Site de Kobadjé (14 au 15 avril 2022)

Résumé des problèmes de protection rapportés

Accès aux abris et BNA : La majorité des déplacés en particulier les femmes et les enfants vivent dans des familles d’accueils dans des conditions des vulnérabilités extrême avec tous les risques de protection associés. Ces derniers, manquent aussi des articles ménagers essentiels pour la survie de ménages.

Accès aux vivres : La majorité de ces ménages déplacés n’ont pas de réserves alimentaires ni des activités génératrices des revenues et par conséquent n’arrivent pas à manger à leur faim. Cette situation peut contraindre les femmes et les filles à pratiquer la mendicité, le sexe de survie et les expose aussi aux viols et agressions sexuelles.

Problème lié à la déscolarisation des enfants : Les enfants déplacés, sont tous déscolarisés. Ils ont abandonné l’école en raison de l’insécurité et des menaces des GANE qui ont conduit à la fermeture des écoles. Cela les expose au recrutement dans le rang des GANE et aux actes de banditisme. Le manque d’occupation de ces enfants les expose aux différents types d’exploitation (travaux dépensant leurs capacités, les exploitations sexuelles, la mendicité etc.)

Accès à l’EHA :

Accès à l’hygiène et à l’assainissement : Il en ressort des focus groupes et observations terrain, l’utilisation des latrines familiales au niveau des quartiers d’accueils bien qu’étant en nombre insuffisant. L’environnement est assez assaini. Cependant l’adoption des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement doit être suivie et appuyée. Cependant, l’insuffisance de latrine avec l’accueil de nouveaux déplacés les contraint à la pratique de la défécation à l'air libre avec toutes les conséquences sanitaires associées et le risque de polluer l’environnement dans lequel ils vivent, aussi les risques de protection pour les femmes et jeunes filles qui doivent parcourir de longues distances pour satisfaire leurs besoins.

Accès à l’eau : Les déplacés du village de Kobadjé s’approvisionnent en eau potable à travers les BF alimentées par la muniAEP dudit village. A la date de la présente évaluation, la population de Kobadjé est confrontée à une pénurie d‘eau causée par une panne intervenue depuis quelques mois au niveau du groupe électrogène alimentant la muni AEP en énergie. A cela s’ajoute des pannes au niveau de plusieurs PMH, ce qui rend l’approvisionnement en eau très difficile sans compter le temps d’attente élevé. Le bidon de 25 L se vend à 15 F l’unité ou 25 F / 2 bidons de 25 L.