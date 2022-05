Niger : Rapport d’Évaluation Rapide de Protection, Région de Maradi, Département de Madarounfa, Commune de Gabi, Village de Garin Magé (06-07/04/2022)

Résumé des problèmes de protection rapportés

Problèmes liés à l’accès aux abris et à la promiscuité : 35 ménages hôtes ont reçu 85 ménages refugiés soit 595 personnes. Une promiscuité est observée dans les ménages d’accueil. Ce qui contraint les hommes à passer la journée dans les rues et sous les arbres et la nuit dans les mosquées. Les femmes et les filles se concentrent dans les ménages d’accueils. Cette situation n’est pas sans conséquence d’une part sur la dignité des ménages et d’autre part sur leur sécurité, avec tous les risques de Violence Basées sur le Genre (VBG).

Problème d’assainissement : l’accès à l’assainissement présente un problème majeur. La plupart des latrines sont dysfonctionnelles. Cette situation contraint les communauté hôtes et réfugiées à s’adonner à la pratique de la Défécation à l’Air Libre (DAL) avec tous les risques de santé liés aux mauvaises pratiques d’hygiène et les risques de protection pour les jeunes filles et femmes qui doivent parcourir de longues distances pour satisfaire leurs besoins. En ce début de la saison pluvieuse, les latrines non hygiéniques et les fosses qui laissent échapper l’eau usée créent un foyer propice à la prolifération des moustiques et bien d’autres maladies.

Manque d’accès à la documentation civile : surpris par le retrait de FDS suivi de l’incursion de GANE plus tard, les réfugiés qui tentaient de sauve leur vie ont tout laissé sur la place, y compris les pièces d’état civil. Sans les pièces d’état civil, ils risquent l’apatridie et les amendes au niveau de postes de contrôles et même lors des patrouilles.

Problème d’accès alimentaire : l’accès alimentaire présente un souci majeur pour ces ménages réfugiés, car ils n’ont rien apporté avec eux. Cette situation pourrait les inciter à pratiquer la mendicité et expose les femmes et les jeunes filles au sexe de survie. De plus, une vingtaine d’enfant malnutris ne sont pas pris en charge à cause du manque d’intrants nutritionnels au CSI de Maraka.