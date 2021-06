Niger : Rapport d’Évaluation Multisectorielle N°33/Mai/2021/RRM/IRC - Chenal, Commune de Mainé Soroa

Date d’évaluation : 21 et 22/05/2021

Date de l’alerte : 19/05/2021

Zone d’évaluation : Le site de Chenal, commune de Mainé Soroa, région de Diffa

Localisation : Le site de Chenal est situé à environ 2 km du poste de police entrée de la ville de Mainé sur la route RN1 Diffa-Mainé. Ce site avait accueilli plusieurs déplacés dont le dernier vague de déplacés entre avril-mai 2021 qui a fait l’objet de ce MSA. Il est accessible à tout type de véhicule.

Coordonnées GPS : Longitude : 12°4’17’63’’E Latitude : 13°12’33,08’’N

Mouvement de population : l’Évaluation a concerné les nouveaux déplacés installés sur le site de Chenal. Ces populations proviennent de la ville de Damasak région de Borno et de Gaidam région de Yobé. Ces déplacées sont originaires de plusieurs villages des régions Bornou et Yobé tels que Damasak, Gaidam, Daya, Yaouma Wango, Zaboullam, Talatam N’gam, N’gama et Riour. Elles sont pour la plupart entre leur troisième déplacement sur le sol nigérien pour avoir une amélioration des conditions sécuritaires et espèrent avoir une assistance et sont en majorités des réfugiés.

Ces personnes se sont déplacées à la suite des différentes attaques du 10 au 20 avril 2021 par des groupes armées non étatiques où ils auraient tué plus de 26 personnes (hommes, femmes) et blessé plus 21 personnes toutes évacuées à Maidougouri par l’hélicoptère militaire. Elles ont fait le déplacement en grande majorité à pied pour les déplacés de Damassak se sont rendu sur le site de Gagamari où ils ont fait 15 jours avant de se rendre sur le site de Chenal. Quant à ceux de Gaidam ils ont passé 3 jours dans la brousse de Kannama après ils sont venues à Chenal. Le site a été choisi par affiliation.

Chocs :

✓ Plusieurs attaques sur les villes de Damasak et Gaidam du 10 au 20 avril 2021

✓ 26 personnes tuées, hommes et femmes

✓ 21 personnes blessées, hommes et femmes

✓ Plusieurs maisons brulées