Niger : Rapport d’Évaluation Multisectorielle N°31/Avril/2021/RRM/IRC - Gagamari/Chétimari | Commune de Chétimari

Date d’évaluation : 20/04/2021

Date de l’alerte : 14/04/2021

Zone d’évaluation : Village de Gagamari et Chétimari | commune de Chétimari, région de Diffa

Localisation : Le village de Gagamari est situé à environ 22 km à l’Ouest de la ville de Diffa sur la RN1 en partant à Mainé Soroa et le village de Chétimari est situé à 3 km au sud de Gagamari. Ces villages sont accessibles à tout type de véhicule.

Coordonnées GPS : Longitude : 12°25’10,66’’ | Latitude : 13°12’33,22’’

Mouvement de population : Les populations évaluées proviennent de la ville de Damasak région de Borno situé à environ 18 km au sud-ouest du village de Chétimari. Ces populations déplacées sont originaires de plusieurs localités nigérianes telles que Abadam, Malam Fatiri, Damasak, Goudoum Bari, Goubio, Borno, Baga … mais aussi des retournés nigériens. Elles sont pour la plupart à leur quatrième déplacement entre le territoire nigérien et nigérian. Elles sont en majorité des réfugiés mais on y retrouve aussi quelques retournés. Ces personnes se sont déplacées à la suite des différentes attaques menées du 10 au 13 avril 2021 par des éléments de groupes armées non étatiques (GANE) au cours desquelles ils auraient tué plus de 26 personnes et blessé une vingtaine toutes évacuées à Maiduguri par l’hélicoptère militaire. Les GANE ont aussi brulé plusieurs habitations et pillé des biens. Ces populations ont fait le déplacement en grande majorité à charrettes, à pieds et ont passé la nuit sur la route à Moreye (village situé dans la commune de Chétimari). Quelques-uns sont arrivés via des véhicules de transport moyennant la somme de 400 nairas par personne. Certains ménages se sont installés à Chétimari et d’autres à Gagamari. Le choix des sites s’est fait par affiliation mais aussi par la connaissance du site car certains étaient sur ces sites avant leur retour à Damasak. Les premiers arrivés sur le site sont les déplacés d’Abadam en date du 14 avril 2021. Il faut noter que le mouvement continu et est pendulaire entre Damasak les sites.

Choc :

✓ Plusieurs attaques sur la ville de Damasak du 10 au 13 avril 2021

✓ Au moins 26 personnes tuées

✓ Plus de 21 personnes blessées

✓ Plusieurs maisons brulées et pillage des biens