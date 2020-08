Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection, Village de Diambala, Commune de Sakoira, Département de Tillabéri, Région de Tillabéri (mai 2020)

Aperçu de la situation

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri en général et la commune d’Anzourou est loin de s’améliorer, car on continue d’observer des incursions répétées des GANE dans ladite localité, ce qui engendre des mouvements assez importants de populations ces derniers temps dans les communes de Dessa et Sakoira. En effet, le 06/05/2020 vers 18h, dix individus armés, à bord de 5 motos ont fait une incursion dans le village de Gaigorou et y ont assassiné deux personnes, blessé une autre et emporté 48 vaches et plusieurs petits ruminants. Il faut noter que cette population aurait reçu des menaces de la part des GANE bien avant cette incursion, occasionnant de ce fait le déplacement de quelques ménages vers la localité de Dessa où ils avaient séjourné 2 jours. Ils étaient ensuite retournés à Gaigorou, espérant une accalmie dans la zone qui tarde cependant à arriver. A titre de rappel, le village de Gaigorou aurait accueilli la population de Boni il y a environ 7 mois de cela suite à l’enlèvement puis l’assassinat de leur chef de village, après que son domicile ait été pillé et incendié. Suite à cela, un ultimatum de 72 heures aurait été donné à la population par les GANE de quitter le village. La majorité de la population de cette localité s’est déplacée en trois vagues dans un intervalle de sept mois, ce qui explique la précarité de leurs conditions de vie. Ces incidents sécuritaires récurrents, les incursions répétées des individus armés et la non-sécurisation de leurs villages ont contraint les habitants de Boni à se déplacer pour s’installer à Diambala, afin d’être à l’abri des exactions.

Selon les informations recueillies lors des entretiens avec les leaders communautaires, les déplacés seraient arrivés en plusieurs petites vagues provenant de Boni et Molia à partir du 9 Mai et le mouvement a continué jusqu’à la date de cette évaluation. La grande vague de ces déplacés serait arrivée entre le 11/05/2020 et 12/05/2020. Le déplacement s’est fait à pied pour la majorité de la population et pour une catégorie de personnes, à dos d’âne (environ 5km). Ils auraient continué le trajet de Famalé à Diambala dans des véhicules de transport. Le choix du site d’accueil se justifie d’une part, par la grandeur de la ville où la sécurité est assurée et d’autre part du fait des liens ethniques qui lient les déplacés aux habitants de Diambala. A la date de l’évaluation, 65 ménages étaient concernés par ce mouvement, soit un total de 343 personnes (193 femmes et 150 hommes) composées essentiellement d’individus originaires de l’ethnie Djerma.

Les déplacés sont installés depuis leur arrivée dans l’enceinte de l’école franco-arabe. Ils sont repartis dans cinq salles de classe dans une situation de grande promiscuité (plus de 50 personnes/classe) et sont exposés aux risques de contagion de certaines maladies (surtout en cette période de pandémie du COVID 19).

Par ailleurs, ces déplacés ont reçu une assistance en vivres (10 sacs de riz) et un appui en cash (110 mille franc) de la part de la population hôte et de quelques leaders coutumiers. Néanmoins l’hospitalité de la population pourrait être mise à mal si cette situation venait à perdurer, risque d’accentuer la vulnérabilité des communautés hôtes qui les prennent en charge depuis leur arrivée.