Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection, Site de Téra, Commune de Téra, Département de Téra, Région de Tillabéri (mai 2020)

Aperçu de la situation

La situation sécuritaire de la région de Tillabéri en général et celle de la commune de Diagourou (département de Téra) reste préoccupante. Toutes les localités de la commune qui partagent certaines frontières avec le Burkina Faso font face à la présence active des groupes armés non étatiques (GANE). Ces derniers s’attaquent aux populations civiles, aux leaders communautaires, aux personnes influentes et à toute personne soupçonnée de collaborer avec les FDS (à travers des menaces), en cas de non-adhésion à leur idéologie religieuse ou de non-paiement des taxes qu’ils imposent. C’est le cas du village de Bouppo-Est (situé à 8km de la frontière), où les groupes armés ont effectué une incursion le 07/04/2020. Ils ont à cette occasion donné un ultimatum de 72 heures à la population pratiquant l’idéologie Alhamdiya de démolir leur mosquée et de se conformer aux comportements qu’ils avaient imposés (le port intégral du voile pour les femmes, l’interdiction de vente de la cigarette et de l’alcool, l’interdiction aux enfants et aux femmes d’aller chercher du bois de chauffe et de faire la corvée d’eau, le port de pantalon long pour les hommes, etc.), ce sous peine de représailles. Egalement, une semaine avant cette incursion, les GANE ont assassiné le fils du chef du village qui avait refusé de payer la dîme et ont emporté son troupeau d’environ 140 têtes. Face à cette situation, la population s’est trouvée dans l’obligation de quitter le village pour rejoindre la ville de Téra. D’après les leaders communautaires, la population s’est organisée tard dans la nuit pour quitter le village en toute discrétion. Le trajet a été effectué à pieds et sur des charrettes jusqu’à Taka. Un véhicule les a acheminés à partir de cet endroit pour Téra. D’après les données recueillies auprès de la Mairie de Téra, 48 ménages de Bouppo sont concernés par ce déplacement. Les déplacés déclarent avoir effectué un jour de trajet avec une escale à Taka avant de regagner Téra dans la journée du 09/04/2020. Jusqu’au jour de l’évaluation, les déplacés de Bouppo vivaient dans l’enceinte d’une mosquée construite par l’association Jamat al Ahmadiya mise à leur disposition temporairement par les populations. Les conditions de vie actuelles de ces derniers sont extrêmement difficiles (absence d’hygiène, promiscuité et absence d’abris).

Par ailleurs, selon les informations recueillies auprès des autorités de Téra, une soixantaine de ménages environs composés des leaders communautaires, chefs religieux et personnes influentes, issus des différentes localités de la commune et victimes des menaces de la part des groupes armés non étatiques ont aussi rejoint la ville de Téra courant avril et mai. A cela s’ajoutent, 17 autres ménages en provenance de Mimdaw, Keri, et Ourosabo. Quant à ces ménages, ils vivent pour la plupart dans des maisons de location (pour ce qui ont de petites économies) et une minoré dans des familles d’accueil à travers les quartiers de la ville de Téra.