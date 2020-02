Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site de N’Gadoddo | commune de Gueskerou - Du 21 au 22 janvier 2020

1. Aperçu de la situation

Le site de N’Gadoddo (Kindjandi) est situé dans la commune de Gueskerou à environ 5,2 Km à l’Ouest de Kindjandi. Les populations nouvellement arrivées sont toutes de l’ethnie Peulh en provenance du village de N’Gadoddo (localité située à cheval entre Kindjandi et Toumour). Selon les discussions et les entretiens effectués avec les déplacés, on dénombre 200 ménages d’une population estimée à 1 000 individus composés de 25% d’hommes, 35% de femmes, 25% de filles et 15% de garçons. Ces personnes sont des retournés du Nigeria et vivaient paisiblement depuis 2014 à N’Gadoddo.

Dans la nuit du vendredi 10 au Samedi 11 janvier (vers 2H du matin) des individus armés ont fait incursion dans ledit village et ont grièvement battu un homme avec des haches avant d’enlever 23 personnes. Cela a créé la panique et a contraint ces personnes à fuir leur village pour trouver refuge sur le site actuel à quelques kilomètres de Kindjandi.