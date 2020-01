Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site de Kindjandi | Commune de Gueskerou - Du 13 au 14 janvier 2020

1. Aperçu de la situation

Le site des déplacés de Kindjandi est situé à 65 km à l’Est de Diffa sur la RN1. Les personnes nouvellement installées sur ce site sont composées de retournés Nigériens et de réfugiés tchadiens en provenance des villages de Diyamaram, Kaiga,

Tchoukou Tallé et Kangalewa qui sont des localités tchadiennes situées dans le lit du lac Tchad.

Selon les estimations des personnes clés interviewées, il s’agit de 250 ménages dont 135 ménages retournés et 115 ménages réfugiés tchadiens d’un effectif estimé à 1 250 individus. Cette population est composée d’environ 20% d’hommes, 35% de femmes et 45% d’enfants. Ces personnes ont commencé à quitter leurs lieux de résidence au cours de la première semaine du mois de décembre en raison d’une part de la détérioration du climat sécuritaire et d’autre part du manque d’accès au lit du lac et aux assistances humanitaires.