Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site de Kindjandi arabe 1 | commune de Gueskerou | Département de Diffa - Du 06 au 07 février 2020

1. Aperçu de la situation

Le site de Kindjandi arabe 1 est situé dans la commune de Gueskerou à environ 3 km au Nord-Est de Kindjandi. Les populations nouvellement déplacées en provenance de Guel djingoudo, de Garaou et de Bassouri (administrés par la commune de Toumour) sont installées sur un terrain nu. Ces populations déplacées internes sont tous de l’ethnie Peulh et vivent principalement de l’élevage et de l’agriculture. Elles sont estimées par leurs leaders communautaires à 242 ménages dont 81 ménages venant de Guel djingoudo, 29 ménages venant de Garaou et 132 ménages venant de Bassouri pour un effectif total de 1 258 individus (20% d’hommes, 35% de femmes, 25% de filles et 20% de garçons).

Ces populations ont commencé à quitter leurs villages à partir du 02 février à la suite de la série d’enlèvements avec demande de rançons et d’incursions des éléments de GANE dans leurs villages respectifs au cours de la dernière semaine du mois de janvier 2020.