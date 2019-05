Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site de Guidan Kadji, commune de Mainé-Soroa - département de Mainé-Soroa

Aperçu de la situation

Le site de Guidan Kadji où se sont installés ces nouveaux déplacés, est situé au sud du goudron à l’est de la ville de Mainé Soroa dans ladite commune sur la route nationale 1 (RN1). Ce site accueille depuis le 10 avril 2019 les populations nouvellement déplacées du site de Tam situé à environ 9 km à l’est de Mainé-Soroa sur la RN1.

En effet, ces personnes ont fui leur localité suite à l’incursion des éléments du groupe armé non étatique (GANE) dans la nuit du 09 au 10 avril 2019, occasionnant la mort du chef du village et incendiant six habitations. Au cours de la même nuit, deux personnes ont été enlevées dont une fille de 16 ans et un homme dans le village de Tam (village situé à moins de 8 km au Sud du site de Tam) sur leur chemin de retour.

Ces personnes nouvellement arrivées sont composés des Peulhs (55%), Kanuri (40%) et Haoussa (5%). Cette population est estimée à 216 ménages de 1 296 individus dont 23% de femmes, 60% d’enfants et 17% d’hommes.