Niger: Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site d’Ari GUIGUIDI | commune de Diffa | Département de Diffa

1. Aperçu de la situation

Le village d’Ari Guirguidi est situé à quatre (4) Km à l’Ouest de la ville de Diffa. Selon les estimations des leaders communautaires, ce village a accueilli environ 310 nouveaux ménages (200 ménages réfugiés et 110 ménages déplacés internes), soit une population estimée à 1 767 personnes issues majoritairement de l’ethnie Haoussa (70%), de Kanouri (20%) et de Peulhs (10%) qui vivaient essentiellement de l’agriculture, de la pèche et des petits commerces.

Toutes ces populations viennent des localités de Kindjandi situe à 70km et de Garin Dogo situé 25km à l’Est de la ville de Diffa sur la RN1. La population de Garin Dogo est arrivée sur le site le 13 mars 2020 et celle Kindjandi le 22 mars 2020.

Il ressort des informations collectées lors des discussions et des estimations des leaders communautaires que ces populations sont constituées de 25% d’hommes, 35% de femmes, 25% de filles et 15% de garçons.

Ces populations ont fui leurs localités d’origine à cause de la situation sécuritaire qui s’est fortement détériorée dans leur zone. Elle est caractérisée par des incursions à répétition, des tueries, des enlèvements, des pillages et extorsion des biens perpétrés par des éléments de Groupe Armé Non Etatique (GANE) et obligeant souvent les populations à se réfugier dans la brousse pour y passer les nuits.