Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection Site d’Abala | commune d’Abala - (06 février 2020)

1. Aperçu de la situation :

La commune d’Abala qui a accueilli les populations déplacées d’Ikarfane et de Chinegodar se trouve à environ 250 Km de la capitale Niamey et à 65 Km à l’Est de la commune de Filingué. Selon les estimations des leaders communautaires et les données collectées pendant les focus groupes, ce site a enregistré 217 ménages et une population d’environ 1 859 habitants venus d’Ikarfane (58 ménages) – commune d’Abala et Chinegodar (159 ménages) - commune de Banibangou, région de Tillabéri. Ces populations (toutes des déplacées internes) sont constituées précisément de 397 femmes, 374 filles, 561 garçons et 527 hommes à la date du 06 février 2020.

Toutes ces populations ont fui leurs villages d’origine suite à l’insécurité qui sévit dans la zone depuis 2018 et qui s’aggrave depuis fin 2019, notamment les attaques des camps militaires, les menaces de morts, les pillages des boutiques, la fermeture des marchés et le saccage des différents pilonnes des réseaux hertziens ne permettant plus les communications. Le déplacement a été effectué en plusieurs vagues.