Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection, Région de Tillabéri, Département de Tillabéri, commune de Torodi (27 mai 2021)

Résumé de la situation de protection et recommandations au Cluster Protection

Dans la région de Tillabéri et particulièrement à la frontière Nigero-Burkinabé, les Groupes Armés Non Etatiques (GANE) continuent de mener des exactions qui sont suivies de mouvements de population. Le 3 mai, plusieurs éléments d’un GANE à bord d’une centaine de motos ont fait irruption dans le village de Koguel en tirant à bout portant sur les civils. 36 hommes ont été tués et la quasi-totalité des maisons brulées. Ce GANE est revenu 2 jours après pour emporter tout le bétail du village (700 bovins et 2000 ovins et caprins).

Le 5 mai 6 éléments d’un GANE sont venus à Tangounga Gourmantché et ont menacé la population de quitter le village sous peine de représailles. Deux hommes ont également été enlevés à Cefa et à Karey.

Suite à ces incidents environ 152 ménages (1038 personnes) en majorité ressortissants des villages de Koguel et Tangounga se sont installés à Torodi. La plupart de ménages qui étaient à leurs premiers déplacement sont venus à pied en s’arrêtant dans des villages en cours de route. La première vague constituée d’une trentaine de ménages est arrivée le 5 mai à Torodi, suivie d’une deuxième vague d’une quarantaine de ménage vers le 10 mai. Les déplacés sont en majorité des ethnies Gourmantchés et peulhs, avec une minorité de Zerma et Haoussa. Les femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes (80% des déplacés). Les déplacés ont déclaré n’avoir aucune intention de retourner dans leurs villages d’origine pour le moment et affirment que d’autres ménages sont en cours de route.

Les déplacés font face à un manque d’abri, de nourriture, du matériel de couchage, d’ustensiles de cuisine et de vêtements n’ayant reçu aucune assistance matérielle.