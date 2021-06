Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection, Région de Tillabéri, Département de Torodi, commune de Makalondi, Site des déplacés internes de Makalondi (25 mai 2021)

Résumé de la situation de protection et recommandations au Cluster Protection

La situation sécuritaire de la région de Tillabéri se dégrade, plus précisément dans le département de Torodi. Depuis plus de deux ans, le département fait l’objet d’attaques de Groupes Armés Non Etatiques (GANE) qui agissent à travers des assassinats, des prélèvements de dime, des menaces, des vols de biens et d’animaux, des enlèvements de personnes, etc.

Le 19 mai 2021, un GANE venu à bord de plusieurs motos a fait irruption dans le village de Boni et a enlevé 5 personnes (tous des hommes) dont les familles n’ont jusqu’à présent aucune nouvelle. Le 21 mai, un autre GANE est venu à Tangounga à 14 km de Boni ou ils ont donné un ultimatum de 3 jours à la population pour partir sous peine de représailles. 80 ménages de Tangounga, Boni, Alareini,

Bomanga, Tambolé, Tchanboule, Tchangati, Djahel se sont déplacées vers Makalondi. Selon les informations collectées lors des focus groups, ce mouvement

de population a été effectué dans des conditions très pénibles, car la quasi-totalité des ménages déplacés ont parcourus le trajet d’environ 50 km à pied et les autres sur des charrettes. Ces ménages sont estimés à environ 560 personnes composées des ethnies zarmas, touaregs, haoussas, et peulhs installées pour certaines dans des familles d’accueil et d’autres dans des endroits qu’ils ont aménagé à la périphérie de la ville où ils ont construit des huttes. Depuis leur arrivée, ils n’ont ni vivres ni articles ménagers essentiels à la survie.