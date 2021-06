Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection, Région de Tillabéri, Département de Tillabéri, commune de d’Ayorou, Site des déplacés internes d’Ayorou (20 mai 2021)

Aperçu de la situation :

La situation sécuritaire et humanitaire s’est davantage dégradée dans la région de Tillaberi à cause de la multiplication des attaques menées par les Groupes Armés Non Etatiques (GANE). Ces attaques ont pour conséquences des pertes en vies humaines, des pillages de boutiques et concessions et entrainent des mouvements de population. C’est le cas de 61 ménages originaires du village de Garey Kado, qui se sont installés dans la ville d’Ayorou suite à une incursion d’un GANE dans leur village dans la nuit du 25 avril. 10 éléments d’un GANE à bords de 5 motos sont venus à la recherche de deux hommes et ont agressé physiquement un homme.

Ils ont emporté le bétail du village (environ 120 ovins et 17 caprins).

Le lendemain de cette incursion, 37 ménages ont quitté le village afin de trouver refuge dans la ville d’Ayorou située à 6 km de Garey Kado. Une deuxième vague d’une vingtaine de ménages les ont rejoints le 30 avril. A la suite, d’autres ménages sont arrivés petit à petit dans la ville d’Ayorou. Les déplacements se sont faits à pied, et les charrettes ont été utilisées pour transporter des biens. Aucun problème n’a été rapporté durant le trajet. Les déplacés sont en majorité des femmes et des enfants (70%), et sont des agriculteurs des ethnies Zerma et Touareg. Ils affirment avoir l’intention de retourner dans leur village cultiver les champs si la situation sécuritaire se stabilise davantage. Dans la ville, les déplacés vivent dans des familles d’accueil en partageant le peu d’espace et de ressources notamment alimentaires dont disposent la communauté hôte d’Ayorou.