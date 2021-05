Niger : Rapport d’Evaluation Rapide de Protection, Région de Tillabéri, Département de Tillabéri, commune de Tillabéri, Site des déplacés internes de Tillabéri (Arène) (16 mai 2021)

Résumé de la situation de protection et recommandations au Cluster Protection

La situation sécuritaire dans la commune d’Anzourou se caractérise par des incursions fréquentes de Groupes Armés Non Etatiques (GANE) dans les villages. La dernière incursion date du 12 mai 2021 qui a occasionné un mouvement de 1028 ménages venant des localités de Zibane, Koira Tegui, Sangara et Gadabo (commune d’Anzourou). Le GANE a ordonné aux populations de quitter la zone et ont emporté le bétail dans les localités de Sangara et Gadabo.

Suite à cette menace, les populations ont entamé un mouvement vers la ville de Tillaberi. Le déplacement s’est fait à pied entre 8 et 25 km selon les localités jusqu’à la route bitumée où les populations ont pris des véhicules de transport pour arriver à Tillaberi. Au cours de ce déplacement, deux femmes ont accouché sur le trajet et on note des enfants et femmes enceintes épuisés par la marche. A leur arrivée à Tillaberi, les populations ont été installées dans l’enceinte de l’Arène de lutte mais n’ont pas eu accès à des abris adéquats. Parmi ces ménages on compte des personnes âgées, des handicapés physiques et mentaux, des femmes enceintes et des orphelins.